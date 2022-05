Suomen Hippos tekee poliisille tutkintapyynnön Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen tapahtumista

Viikonloppuna esitetyt väitteet Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen tapahtumista ovat hyvin vakavia ja niihin, kuten jokaiseen vastaavaan epäilyyn hevosten hyvinvoinnin vaarantumisesta, pitää suhtautua tosissaan, Hippoksen julkaisemassa tiedotteessa todetaan.

"Haluamme kiittää henkilöitä, jotka ovat tuoneet kokemansa esiin, vaikka aihe on vaikea. Olemme saaneet aiheesta lukuisia suoria yhteydenottoja ja perehtyneet meille tapahtumista lähetettyihin materiaaleihin. Niiden pohjalta koemme, että velvollisuutemme on tässä tilanteessa tehdä tutkintapyyntö tapahtumista poliisille. Näin asia tutkitaan viranomaisen toimesta puolueettomasti ja kokonaisvaltaisesti, ja koska asiassa on paljon osallisia, myös yksilöiden oikeusturvan takia", tiedote jatkuu.

Tutkintapyynnön ohella Hippos pyytää selvitystä myös oppilaitokselta ja valmentaja Mauri Jaaralta. Mahdollisia muita toimenpiteitä arvioidaan erikseen.

Suomen Hippos haluaa muistuttaa, että hevosia pidetään Suomessa lähtökohtaisesti hyvin ja hevonen on monelle omistajalle, valmentajalleen ja hoitajalleen tärkeä ja läheinen työkaveri. Se kuitenkin ratkaisee, miten reagoidaan, jos kohdataan hevosten kaltoinkohtelua.

”Jokaisen on voitava harrastaa, harjoittaa ja seurata raviurheilua hyvillä mielin. Aiheesta herännyt keskustelu on osoittanut, että hevosalan on edelleen tarkasteltava omia toimintatapojaan. Me työskentelemme Hippoksessa sen eteen, että voimme rakentaa alalle kulttuuria, jossa jokainen toimija sitoutuu hevosten eettiseen kohteluun sekä ihmisten hyvinvointiin niin hevosalan oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin harrastustoiminnassa, ja jossa epäkohdat uskalletaan nostaa esiin. Yhdenkään hevosen ei tule kohdata väkivaltaa raviurheilun piirissä, eikä sitä saa hiljaa hyväksyä”, Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää toteaa.