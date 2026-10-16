Suomen Hippos uudistaa lääkeainevalvonnan prosessia vuodelle 2027
Yhtenä asiana hallitus käsitteli lääkeainevalvonnan käsittelyprosessin uudistamista. Kuluvan vuoden aikana käsitellyt positiiviset lääkeainelöydökset ovat osoittaneet tarpeen selkeyttää prosessin eri vaiheita ja päätöksentekoa. Uudistuksen valmistelussa on tarkasteltu myös muiden maiden käytäntöjä.
Hallitus päätti edistää uudistuksen viemistä käytäntöön ja vuoden 2027 ravikilpailusääntöihin liitteineen. Tavoitteena on entistä selkeämpi, läpinäkyvämpi ja yhdenmukaisempi prosessi, jossa myös läpimenoaikoja pystyttäisiin lyhentämään.
Muutokset valmistellaan osana ravikilpailusääntöjen uudistamista, ja niitä käsitellään hallituksen seuraavissa kokouksissa.
Hallitus linjasi lisäksi tavoitteeksi tiivistää yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomi toimii nykyisin ulkojäsenenä pohjoismaisessa NEMAC-komiteassa, joka kehittää lääkeainevalvontaa yhteispohjoismaisesti.
Lähde: Suomen Hippoksen hallitustiedote, jossa tiivistelmä muistakin kokouksen asioista.