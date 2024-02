Suomen Hippos valitsi monilupajärjestelmän – katse ensi vuosikymmenellä

Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontui perjantaina 2.2. päättämään, haluaako Hippos Veikkauksen järjestävän hevospelit rahapelaamisen lisenssimarkkinassa yksinoikeudella kuten tähän asti vai avataanko mahdollisuus tarjota hevospelejä kaikille halukkaille ja lisenssin lunastaville. Valinta kohdistui jälkimmäiseen ns. monilupajärjestelmään.

”Keskeinen asia on miettiä tätä alaa 2030-luvulle. Nyt kun poliittiset päättäjät on päättäneet, että lisenssimarkkinaan mennään, niin se avaa sen mahdollisuuden, että me voidaan miettiä hevosalana ratkaisuja, jotka on mahdollisimman tuottoisia ensi vuosikymmenelle. Voidaan sitä kautta tukea entistä paremmin elinkeinoa, vastuullisuutta ja tämäntyyppisiä asioita kun asiat on enemmän omissa käsissä. Monta kysymystä on auki, mutta selkeästi luvut näyttäisi siltä, että on mahdollista kasvattaa hevosalan kokonaisrahoitusta tätä kautta, mutta aikaa se vie”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo avasi päätöstä.

”Me ollaan oltu nyt vahvasti valtionapujärjestelmän piirissä ja nähdään, että ala pystyy kuitenkin todennäköisesti kehittymään huomattavasti voimakkaammin ja hankkimaan kannustavasti myös omarahoitusta tulevina vuosina sillä, että ollaan mahdollistamassa omaehtoista toimintaa pelimarkkinassa. Tätä kautta nähdään, että nimenomaan pitkän aikajänteen osalta pystytään luomaan sellainen hevosalan elinvoimainen kokonaisuus, jonka kautta koko ala kehittyy”, Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää jatkoi.

Mitä päätös lopulta käytännössä tarkoittaa, jäi vielä auki ja vahvistamatta, mutta Hevosurheilun käsityksen mukaan suurella todennäköisyydellä Hippos perustaa yhdessä Ruotsin ATG:n kanssa uuden peliyhtiön, joka tarjoaa 1.1.2026 avautuvassa lisenssimarkkinassa suomalaisille muitakin kuin hevospelejä – lähinnä ATG:n Ruotsin lisenssimarkkinaan menon yhteydessä menestyksekkäästi verkkoon lanseeraamia kasinopelejä ja urheiluvedonlyöntiä.

Siihen asti Veikkaus järjestää hevospelit entiseen tapaan yksinoikeudella. Yksinoikeuden tuleva päättyminen on herättänyt huolestusta siitä, mikä on Veikkauksen motivaatio satsata hevospelien markkinointiin ja pitää niiden markkinaosuutta Suomen pelimarkkinasta siirtymäajalla yllä.

”Tietenkään emme voi tietää Veikkauksen intressejä, mutta he ovat meille indikoineet, että hevospelaaminen ja hevosala on heille tärkeitä. Tietysti toivotaan, että he pitää yllä tätä kokonaisuutta myös jatkon osalta. Hevosalan rahoitus ei tällä hetkellä ole kiinni pelitoiminnasta vaan valtionapujärjestelmä on kokonaisuudessaan taustalla, tavallaan se varmistaa myös meidän alan tulevaisuutta rahoituksen näkökulmasta eteenpäin. Toivon, että yhteistyö Veikkauksen kanssa jatkuu myös siirtymäajalla”, Minna Mäenpää lausui.

”Minä uskon edelleen vahvaan vuorovaikutukseen ja vuoropuheluun. Kuitenkin peliala laajasti on yhteinen intressi. Nythän päätettiin vain lisenssi- ja yksinoikeusjärjestelmä. Intressejä on kaikilla viedä näitä asioita eteenpäin, mitään ovea ei suljeta keskustelun tai asioiden kehittämisen osalta. Minä olen ihan toiveikas ja pyrin tietysti omalta osaltani vaikuttamaan jatkuvaan vuoropuheluun”, Antti Lehtisalo lisäsi.