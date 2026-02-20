Suomen Kriterium-kakkonen aloittaa Solvallassa - "Talvi on sujunut hyvin"

Tapani Sirviön kasvattaman ja omistaman Piccolo Cocktailin viime vuosi oli hieno. Maharajahin poika sijoittui kakkoseksi Kriteriumissa, Jokimaa Jackpotissa ja Kasvattajakruunussa. Kauden ansiot nousivat 121 750 euroon, startteja oli 27 totosijoin 7-9-2.Piccolo Cocktail juoksee Solvallassa 4-vuotislähdössä, jossa on kuusi hevosta. Lähtö ajetaan ennen T86-kohteita. Kisa on spårtrappa-lähtö. Piccolo Cocktail on lähdön isovoittosummaisin ja starttaa radalta kuusi. Jarmo Saarela on ajanut kaikki Piccolo Cocktailin startit ja on kuskina myös Solvallassa.Markus Pihlströmin Jonte Godiva (Who's Who) ja Jaguar Godiva (Fourth Dimension) sekä Claes Sjöströmin You Bow To No One (Nuncio) tulevat myös tauolta."Talvi on sujunut hyvin, mitään negatiivistä ei ole ollut. Suomessa ei oikein ole lähtöjä, ja olisi joutunut odottelemaan vielä viikkoja ennen kuin olisi päässyt kilpailemanaan. Siksi lähdemme Solvallaan ja avaamme siellä kauden. On hyvä saada lähtöjä ennen Uudenmaan Upein -kisaa", Korvenheimo kertoi."Tämä on samalla myös vähän testireissu, kesällä olisi tarkoitus ajaa Breeders' Crown -lähtöjä, joten oripoika saa opetella tässä myös reissaamista. Tiistaina lähdemme kohti Ruotsia ja menemme laivamatkan jälkeen suoraan Solvallaan. Piccolo on sen verran orimainen, ettei muualla viitsi pysähtyä.""Piccolo Cocktail on luotettava kilpailija, sen kertoo jo viime kauden starttimäärä. Hevonen meni tosi hyvin aina kauden viimeiseen starttiin asti. Siksi odotukset ovat ihan hyvät. En usko, että muutkaan Solvallassa ovat ihan toppikunnossa."Kenneth Danielsenin Julie Sensation juoksee tammalähdössä, joka ajetaan myös ennen T86-kohteita. Winter Harborin tytär on ysipaikalla ja starttaa vielä ennen Solvallaa lauantaina Seinäjoella. Timo Nurmoksen Facetime Queen on tiukka vastustaja.Jägersro on Solvallan ratapari. Veikko Haapakankaan tallista kilpailee kolme hevosta. T86-pelin avauskohteessa Haapakankaan Eight Days Ahead palaa tauolta, mutta kuuluu heti lähdön suosikkeihin.