Suomenhevosen maa kertoo suomenhevosesta eri kantilta - lisäpainos ilmestynyt

Kirjan alaotsikko on ”kertomus suomalaisen hevosen matkasta monimuotoiseksi kansallisaarteeksi, suomenhevoseksi” ja teos todella kertoo pitkällä aikajanalla suomenhevosen kehityksestä. Kuinka ponikokoinen suomalainen hevonen päätyi vuosisatojen saatossa lopulta omaksi kantakirjarodukseen.

Kirjan johdannossa teoksen tärkeäksi tavoitteeksi määritellään DNA-tutkimusprosessin avaamista helposti ymmärrettävään muotoon ja sen kautta kertoa suomenhevosen näkymisestä maisemallisessa ja materiaalisessa kulttuurissamme.

Tätä ei pidä pelästyä. Tutkijatohtori Karin Hemmannin toimittama kirja ei kaiken kaikkiaan kadota luettavuuttaan liian tieteellisellä tekstillä. Toki esimerkiksi juuri DNA-tutkimusta käsittelevistä luvuista löytyy lauseita kuten ”toinen vertailusekvenssi, niin kutsuttu EquCab2.0 oli hieman aiempaa tarkempi ja sisälsi myös mitokondriaalisen genomin”, mutta vastaavasti huippumielenkiintoista ja kansantajuista tietoa, millaisia tutkimustuloksia suomenhevospopulaatiosta on näin saatu.

Punaisena lankana läpi kirjan kulkee Hemmannin ja Tuija Kirkisen vetämä suomenhevosen varhaisvaiheiden tutkimushanke. Se ylitti valtakunnallisenkin median uutiskynnyksen, kun Rymy-Murto ja ravikuningas Valokas kaivettiin Korialla esiin yhteishaudastaan.

Kirjassa kerrotaan millaista salapoliisityötä on tarvittu monessa kohtaa hankkeen eteenpäin viemisessä. Joskus on onnistuttu, mutta myös epäonnistumisia on mahtunut matkaan. Jälkimmäisistä katkerimmaksi kuvataan Kirpun haudan löytymättä jääminen monista yrityksistä huolimatta.

Mukana on myös kertomuksia hevosista, joista on tavalla tai toisella saatu hankkeeseen näytteitä. Esimerkiksi kieltolakiaikana Kemijoensuusta Rovaniemelle pirtua kuljettaneen suurjuoksijaorin Lapukan tarina on vertaansa vailla.

Kirjassa on valokuva- ja piirroskuvitus. Valokuvissa on paljon hienoja ja asiaankuuluvia kuvia, mutta otoksien oleellisuutta haudankaivuryhmästä picnicillä tai lounaalla olisi voinut harkita.

Kokonaisuutena Suomenhevosen maa on onnistunut teos. Se syventää ymmärrystä, miksi suomenhevosemme on tänä päivänä sellainen kuin on ja on aina helpompi käsittää nykyisyyttä, kun tuntee historian.

Kirja on varmasti viihdyttävää lukemista etenkin suomenhevosen ystäville ja meitähän piisaa.

Suomenhevosen maa on myynnissä Hevosurheilun verkkokaupassa.