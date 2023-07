Suomenhevosen merkitys pääosassa Kuninkuusravien seminaarissa

Kuninkuusraveissa päätähtenä on suomenhevonen, ja kansallisrotumme on myös 4.8. Kouvolan Synergiakeskus Kohoassa järjestettävän seminaarin tähti.

Kaikille maksuttomassa ja avoimessa tilaisuudessa suomenhevosaihetta lähestytään asiantuntijoiden kautta neljästä eri näkökulmasta.

Suomenhevosen tulevaisuus on kiinni siitä, onko suomalaisilla mielenkiintoa olla hevosenomistajia. Myös ympäröivä yhteiskunta voi tukea tai jarruttaa hevoshaaveita. Mitä voimme tehdä, että rotu säilyy elinvoimaisena tulevaisuudessakin?

Toimittaja Jorma Kemiläinen puhuu aiheesta Vanhat kumppanit uusissa rooleissa – muuttunut hevostalous 1970-luvulta nykypäiviin.

Vastuullisuusasiantuntija Nelli Oinion aihe on Suomenhevosen vastuullisen hevosharrastuksen keskiössä.

Suomenhevosliiton puheenjohtaja Tuula Pihkala puhuu suomenhevosen kulttuurisesta merkityksestä, ja rodun merkitystä nuorille esittelee Suomen Hippoksen nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattori Johanna Pökkä.

Synergiakeskus Kohoa sijaitsee Kouvolan keskustassa lähellä Matkakeskusta vain parin kilometrin päässä raviradalta. Seminaari alkaa kello 12 ja se kestää kaksi tuntia.

Nyt on myös avattu Nuoret&suomenhevonen-kysely, joka on tarkoitettu alle 30-vuotiaille hevosharrastajille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten nuoret hevosia harrastavat näkevät suomenhevosen ja sen tulevaisuuden.

Kysely on avoinna 23.7. saakka ja sen tuloksia esitellään seminaarissa. Voi vastata kyselyyn tästä linkistä: Nuoret&suomenhevonen

Lähde: Kuninkuusravien tiedote.