Suomenhevoset näyttelevät pääosaa Kuopion raveissa

Perjantaina Kuopiossa ravataan vain suomenhevosille rajattuja lähtöjä..3-vuotiaiden Varsakunkku-karsinnassa tammat kilpailevat oriiden ja ruunien kanssa samassa karsinnassa, koska mukaan ilmoitettiin vain seitsemän hevosta..Teemu Okkolinin tallista karsintaan lähtee kaksi hevosta. Kimaltava starttaa tammana 20 metrin etumatkalta tallikaveriinsa Rudolfiin nähden..”Kimaltava oli oikein positiivinen koelähdössä. Tamma meni hyvällä ja helpolla tyylillä”, Okkolin kertoo..”Rudolf teki ensimmäisessä startissaan hyvän suorituksen. Se on vielä hirveän laiska menemään, mutta osaa juosta.”.Kimaltavalle startti on uran ensimmäinen, ja Rudolfkin on kilpaillut vain kerran, joten Okkolin ei lähde arvioimaan niiden voimasuhteita. Menestys on kuitenkin kummankin kohdalla mahdollista..”Kummankin kanssa on tarkoitus kokeilla syksyllä kovia lähtöjä, jos vain ovat sen tuntuisia.”.Illan suurimmat ensipalkinnot, 3000 euroa, jaetaan Varsakunkun karsinnassa ja helmikuussa menehtyneen Harri Konttisen muistoajossa..”Harrin tyttäret eivät ottaneet hautajaisiin kukkalähetyksiä, vaan halusivat ohjata varoja raviurheiluun ja tähän lähtöön. Tosi hieno ele, josta Harrikin olisi varmasti meidän tapaan iloinen”, Kuopion radan toimitusjohtaja Marita Huttunen kertoo.