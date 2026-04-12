Carun valmentaja Harri Sulku oli kiitollinen palkinnosta, ja samalla hän valotti kuusivuotiaaksi varttuneen orinsa kuulumisia."Caru on juossut vasta yhden reippaamman hiitin viime viikon lauantaina, jossa se hikosi oikein kunnolla. Ori on pulleassa kunnossa, enkä ole oikein saanut nallekarhua heräilemään. Jos sen juhannukseksi saisi, mutta silloin päivä alkaa jo lyhenemään. En kuitenkaan vastaisuudessa meinaa pitää yhtä pitkää taukoa kilpahevosella kuin nyt. Tänä talvena vielä pakkasjakso pidensi treenitaukoa", Harri Sulku kommentoi..Valmentaja pitää osallistumista Tampereen Kuninkuusravien päälähtöön erittäin epätodennäköisenä."Kuninkuustaisto on tänä vuonna erityisen kova. Siellä on V.G. Voiton lisäksi Pro, joka on aloittanut hienosti. Paavolan Hurmos, Wertti ja kumppanit ovat niin kovia, ettei ainakaan tämän hetken tietojen valossa Caru ole mukana niissä lähdöissä. Siihen vaikuttaa sekin, että tammoja on tulossa ainakin 30, ja luku varmasti vielä kasvaa. Tämän kauden osalta siitoshommat menevät kilpailemisen edelle", Sulku jatkaa..Radoille ori palaa kuukauden päästä, jos kaikki menee sitä ennen sujuvasti."Carun todennäköisin aloituskuukausi kilpailujen osalta on toukokuu. Porissa olisi tarjolla 16. toukokuuta Satakunta Senior, ja sitä ennen on Vermossa toinen mahdollinen lähtö. Muutamia kuusivuotislähtöjä on tarjolla, ja niitä pyritään ajamaan", Sulku päättää.Suomenhevosliitto ry on suomenhevosen käyttöä ja arvostusta edistävä valtakunnallinen yhdistys, johon kuuluu lähes 2000 jäsentä..Vuoden 2025 parhaat (Suomenhevosliitto ry) Vanhemmat tammatt. JOCKAS RITAs. 2018, Jokivarren Kunkku – Cordiitta, CameronOmistaja: Santtu RaitalaKasvattaja: Ravitalli Suuronen OyValmentaja: Santtu RaitalaOhjastaja: Santtu Raitala6 st, 6-0-0, vs. 126 000 €, enn. 24,3aly, 26,4 Vanhemmat oriit ja ruunato. V.G. VOITTOs. 2017, Viesker – Niemisen Likka, Teme Omistaja: Grönfors Training OyKasvattaja: Grönfors Jukka&SoileValmentaja: Seppo SuuronenOhjastaja: Ari Moilanen14 st, 10-2-1, vs. 238 500 €, enn. 18,6aly, 22,8ke 5-vuotiaat tammatt. HENKINENs. 2020, Frans – Ypäjä Ilmestyvä, KokevaOmistaja: Lipsanen Vesa&EevaKasvattaja: Saara MäkinenValmentaja: Vesa LipsanenOhjastaja: Ari Moilanen12 st, 7-1-2, vs. 63 400 €, enn. 25,9ake, 27,3ke 5-vuotiaat oriit ja ruunato. CARUs. 2020, Camri – Multi-Tella, SuikkuOmistaja: Takter OyKasvattaja: Takter OyValmentaja: Harri SulkuOhjastaja: Henri Bollström11 st, 8-1-1, vs. 73 600 €, enn. 23,7aly, 23,4ke 4-vuotiaat tammatt. RETOSTELLAs. 2021, Parvelan Retu – Mutristella, TuroOmistaja: Anniina PohjoiskangasKilpailuoikeuden vuokraaja: Team Ritun ReteetKasvattaja: Anniina PohjoiskangasValmentaja: Niko JokelaOhjastaja: Ville Koivisto11 st, 5-3-0, vs. 79 900 €, enn. 26,4ake, 26,4ke 4-vuotiaat oriit ja ruunato. CAMPPARIs. 2021, Tähen Toivomus – Cordiitta, CameronOmistaja: Ravitalli Suuronen Oy&Viitala MattiKasvattaja: Ravitalli Suuronen OyValmentaja: Seppo SuuronenOhjastaja: Henri Bollström11 st, 4-3-1, vs. 94 000 €, enn. 26,2ake, 26,6ke 3-vuotiaat tammatt. FIORELLAs. 2022, Sipori – Liiruska, LiisingOmistaja: Toni Sarkama Kasvattaja: Iida LuukkanenValmentaja: Kim ÅkerlundOhjastaja: Santtu Raitala, Kim Åkerlund3 st, 2-0-0, vs. 9400 €, enn. 38,0ake, 34,3ke 3-vuotiaat oriit ja ruunato. PÖRNÄ-PATEs. 2022, Parvelan Retu – Pörnä-Tyttö, VieskerOmistaja: Petri LaineKasvattaja: Petri LaineValmentaja: Petri LaineOhjastaja: Hannu Torvinen5 st, 2-2-1, vs. 27 500 €, enn. 34,3ake, 30,9ke Montéhevonenr. NOSTEs. 2015, Mirandos – Noppee, Jaanen-SuikkuOmistaja: Kirsi LuotonenKasvattaja: Pälvi PöyhönenValmentaja: Kirsi LuotonenOhjastaja: Susanna Visuri, Miisa Pulkkanen10 st, 3-1-1, vs. 14 150 €, enn. 27,4ke Työhevonent. HENKAN JUULIAs. 2015, I.P. Vektori – Henkan Taika, Suikun EroOmistaja: Jari KupiainenKasvattaja: LM-Tourula Oy Kouluhevonenr. VEKARDOs. 2012, Herkko Hurmaus – Vestella, VispokOmistaja: Nikulan TilaKasvattaja: Miia HedströmRatsastaja: Lassi Lehmusto Estehevoneno. VAAHTERIKON RYMINÄs. 2014, Corleone – Repeläinen, Repen PoikaOmistaja: Joanna&Mirkka ÄikäsKasvattaja: Joanna&Mirkka ÄikäsRatsastaja: Linnea Haukilehto Kenttähevoneno. PALETIN LIEKKIs. 2015, Friisin Paletti – Ritarin Ruusu, A.T. Musta-RitariOmistaja: Assi KantalainenKasvattaja: Sanna KallioRatsastaja: Vilma Leppäkangas Valjakkohevoneno. PALETIN LIEKKIs. 2015, Friisin Paletti – Ritarin Ruusu, A.T. Musta-RitariOmistaja: Assi KantalainenKasvattaja: Sanna KallioAjaja: Vilma Leppäkangas Pienhevoneno. KANKALON MORGANs. 2015, Keskiyön Kide – Kankalon Bella, PellervoOmistaja: Johanna ValmunenKasvattaja: Sini Peltoniemi Monipuolinen sht. VENLA HOOs. 2011, Turkka K – Julia Hoo, Poika-SiroOmistaja: Kati OjalaKasvattaja: Taru&Marko SuutariValmentaja: Kati OjalaOhjastaja: Kati Ojala