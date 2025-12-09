Suomenhevosten aikainen starttiintulo syynissä Hevosurheilussa

Pörnä-Pate aloitti uransa kolmevuotiaana ja kehittyi nopeasti ikäluokkamenestyjäksi, vaikka otteet kotona eivät siihen viitanneetkaan. Miltä näyttää 3-vuotiaiden starttiintulon kehitys ja miten Petri Laine kuvailee Varsakunkku-voittajansa kehityskaarta?

Lähikuvajutussa tutustutaan ylistarolaisen Jonny Länsimäen aatoksiin tallin ennätysvuoden kääntyessä kohti joulua, jota ennakoiden lehti antaa vieläpä vinkit hevosenpääkranssin tekoon.

Huippuvuosi on ollut myös monella monté-raviurheilijalla. Kauden voitokkaimman monté-ohjastajan tittelissä kiinni oleva Elina Pakkanen avaa tuntemuksiaan tästä hetkestä ja tulevasta.

Hyvinvointiartikkelissa syväsukelletaan puolestaan kehon kapellimestariuteen, sillä suomalaistanskalaisella yhteistyöllä on syntynyt faskioista kertova suurteos.

