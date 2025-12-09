Hevosurheilun kansikuvahevosena on tällä viikolla Pörnä-Pate.
Hevosurheilun kansikuvahevosena on tällä viikolla Pörnä-Pate.Kuva: Johanna Pehkonen
Uutiset

Suomenhevosten aikainen starttiintulo syynissä Hevosurheilussa

Tällä viikolla Hevosurheilussa tutustutaan kolmevuotiaiden suomenhevosten starttiintulon kehitykseen.
Julkaistu

Pörnä-Pate aloitti uransa kolmevuotiaana ja kehittyi nopeasti ikäluokkamenestyjäksi, vaikka otteet kotona eivät siihen viitanneetkaan. Miltä näyttää 3-vuotiaiden starttiintulon kehitys ja miten Petri Laine kuvailee Varsakunkku-voittajansa kehityskaarta?

Lähikuvajutussa tutustutaan ylistarolaisen Jonny Länsimäen aatoksiin tallin ennätysvuoden kääntyessä kohti joulua, jota ennakoiden lehti antaa vieläpä vinkit hevosenpääkranssin tekoon.

Huippuvuosi on ollut myös monella monté-raviurheilijalla. Kauden voitokkaimman monté-ohjastajan tittelissä kiinni oleva Elina Pakkanen avaa tuntemuksiaan tästä hetkestä ja tulevasta.

Hyvinvointiartikkelissa syväsukelletaan puolestaan kehon kapellimestariuteen, sillä suomalaistanskalaisella yhteistyöllä on syntynyt faskioista kertova suurteos.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/

Jonny Länsimäki
ilmestyminen
3-vuotiaat suomenhevoset
Petri Laine
Elina Pakkanen
Pörnä-Pate
hevosenpääkranssi

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi