Kiriliina Pikkukuningatar 2026
Teivon Pikkukuningatar Kiriliina pääsi Derby-karsinnoissa paperilla selvästi muita helpompaan erään.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Suomenhevosten Derby-karsintojen epätasaisuus hämmentää – tulkittiinko sääntöjä väärin?

Keskiviikkona ilmestyvän Raviparlamentin mielestä eräjaossa on tehty kaksikin virhettä.
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