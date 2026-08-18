Suomenhevosten Derby-karsintojen epätasaisuus hämmentää – tulkittiinko sääntöjä väärin?

Torstaina Killerillä ajettavat suomenhevosten Derby-karsinnat ovat silmiinpistävän epätasaiset. Ikäluokan kärkinimistä yhdessä juoksevat Siirin Toive ja Rebyytti ja yhdessä Camppari ja Vipinän Vihellys. Yhdessä erässä ainoa yli 20 000 euroa tienannut hevonen on Teivon Pikkukuningatar Kiriliina, kun esimerkiksi Campparin erässä yli 20 000 tienanneita on peräti viisi.Killerin toimitusjohtajan Ahti Ruoppilan mielestä eräjako on tehty silti oikein.”Perustuu Derbyn sääntöihin, jotka tässä tapauksessa – kun on alle 72 osallistujaa – ovat samat kuin muutoinkin. Ihan normaalisti karsintapisteillä. Saman valmentajan/ohjastajan hevoset vaihdettu pistemäärältään samanveroisen kanssa”, hän kommentoi Hevosurheilulle.Säännöissä sanotaan seuraavasti:”Jos viimeisen maksuerän suorittamisen jälkeen kunakin vuonna on hevosia ilmoitettu karsintakilpailuun enemmän kuin 72, suoritetaan karsinta ja hevosten jako karsintalähtöihin seuraavan pisteytyksen mukaan: a) pienin pistemäärä annetaan hevoselle, jolla on suurin voittosumma lisättynä kilpailuvuoden voittosummalla b) pienin pistemäärä annetaan hevoselle, jolla on paras ennätys.”Raviparlamentin mielestä tummennettua ja-sanaa on tulkittu virheellisesti niin, että sekä edellä kuvattua karsintaa että pisteytystä käytettäisiin vain, jos hevosia ilmoitetaan yli 72. Kyseessä on niin teoreettinen tilanne – yleensähän määrä on 20–30 – että sitä sääntöjen laatija ei ole voinut tarkoittaa. Vastaava ennätykseen ja voittosummaan perustuva ranking on lämminveristen Derbyn eräjaon pohja ehdoitta.. Toinen virhe eräjaossa on Raviparlamentin mielestä tehty siinä, miten hevoset on poimittu rankingista eriin: yhteen erään rankingin ensimmäinen, neljäs, seitsemäs ja niin edelleen, toiseen toinen, viides ja kahdeksas ja niin edelleen jatkuen. Jos ranking jaetaan kolmen hevosen ryhmiin 1–3, 4–6, 7–9 ja niin edelleen, jokaisen ryhmän ensimmäinen hevonen kohtaa näin jokaisen muunkin ryhmän parhaaksi rankatun ja kolmas hevonen jokaisen ryhmän viimeiseksi rankatun hevosen, mikä ei tietenkään ole tarkoitus. Sääntöjen edellä mainitun ehdon takana on kuvattu eräjako logiikalla, jolla rankingin jokaisen ryhmän viimeinen hevonen kohtaa aina seuraavan ryhmän ensimmäisen hevosen ja niin edelleen.”Voi olla tarpeen täsmentää sääntöjä, että ei ole tulkintavaraa. Samoin voi olla tarpeen miettiä Eliitin sääntöjen päivittämistä”, Ahti Ruoppila myöntää.Ruoppilan mainitsemista saman ohjastajan/valmentajan hevosista säännöissä sanotaan seuraavaa:”Jos useampia saman ohjastajan, omistajan tai valmentajan hevosia joutuu sijalukujen perusteella samaan lähtöön, sijoittaa tasoitustenlaatija nämä mahdollisuuksien mukaan eri lähtöihin siten, että ne mahdollisimman hyvin noudattavat alkuperäisen pistelaskun osoittamaa asemaa”, säännöissä sanotaan.Lämminveristen Derbyn säännöistä vastaava lause on joku vuosi sitten poistettu, jotta erät pysyisivät täysin Derby-rankingin mukaisina.Raviparlamentti ilmestyy Hevosurheilun verkkosivuilla keskiviikkoisin kello 10..Suomenhevosten Derbyn karsintoihin ilmoitettiin 27 hevosta