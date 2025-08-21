Suomenhevosten Derbyn karsinnat tänään Killerillä – Hannu Torvinen jälleen Weikon rattailla

5-vuotiaiden suomenhevosten Derby-karsinnat kokivat ilmoittautumisajan viime hetkillä merkittävän muutoksen, kun ikäluokan ykköstähdeksi kohonnut Caru joutuu jättämään Derbyn väliin, sillä yksi oriin maksueristä oli jäänyt maksamatta.Carun poisjäännin myötä ikäluokan kärkikolmikosta mukana Derbyssä nähdään Antti Ojanperän valmentama Alarik Huikea sekä Öystein Tjomslandin Weikko.Viimesyksyinen Kriterium-voittaja Alarik Huikea on kilpaillut kuluneella kaudella neljästi voittaen kerran. Karsinnassa se starttaa matkaan nelosradalta.”Sellainen paikka tuli kuin oikeastaan toivoimme. Laukkoja on nyt tullut, mutta osaltaan nuo ovat johtuneet keskittymispuolen ongelmista”, Ojanperä näkee.Kuninkuusraveissa Pikkukunkuksi itsensä kruunauttanut Weikko starttaa toisessa karsinnassa matkaan kolmosnumerolla. Oriin ohjastuksesta viime startin tavoin vastaa Hannu Torvinen.”Ehkä vähän helpottaa hypätä Weikon rattaille, kun olen nyt päässyt sitä kerran ajamaan. Hyvällä fiiliksellä lähden ajamaan sitä karsintaan. Mahdollisesta finaalista ei ole taustavoimien kanssa ollut puhetta, että kuka siellä ajaa”, Torvinen kertoo.Derby-karsintoihin ilmoitettiin yhteensä 23 hevosta. Karsinnoissa ykköspalkinto on 5500 euroa ja 30.8. ajettavassa finaalissa 36 000 euroa.