Suomenhevosten Derbyn karsintoihin ilmoitettiin 27 hevosta
5-vuotiaiden suomenhevosten Derbyn karsinnat ravataan torstaina Killerillä. Kasaan nousi kolme yhdeksän hevosen karsintaa, joten jokaisesta karsinnasta neljä parasta lunastaa paikan lauantaina 29. elokuuta ajettavaan finaaliin.
Ensimmäisessä karsinnassa katseet kohdistuvat Pikkukunkun voittaneeseen Siirin Toiveeseen, joka starttaa matkaan radalta kolme. Toisessa karsinnassa suosikki on kasiradalle arvottu Heikintuuli. Kolmanessa karsinnassa suosikeiksi nousevat viitosradalta avaava Vipinän Vihellys ja ainoana takarivistä matkaan lähtevä Kriterium-voittaja Camppari.
Killerin torstairavien ohjelmaan kuuluvat myös 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun karsinnat. Niihin hevosia ilmoitettiin 19, joten kasaan nousi kaksi karsintalähtöä. Kummastakin karsinnasta kuusi parasta selvittävät tiensä 29.8. juostavaan finaaliin.
Ensimmäisessä karsinassa erottuvat Vivillion, Sassy Seadragon ja Mint Match. Toisessa karsinnassa ennakkosuosikkeja ovat Ginza ja Fabiana Hoist.
Killerin 20.8. ravien lähtölistat löytyvät kokonaisuudessaan täältä
1. suomenhevosten Derby-karsinta
1 Selim / Tapio Perttunen
2 Suurmies / Teemu Okkolin
3 Siirin Toive / Esa Holopainen
4 Kuuselan Toivomus / Ari Moilanen
5 Ohran Prinssi / Iikka Nurmonen
6 Rebyytti / Juha-Pekka Ahonen
7 Suvin Aarre / Santtu Raitala
8 Pihlaiston Paroni / Antti Tupamäki
9 Eremenko / Jukka Torvinen
2. suomenhevosten Derby-karsinta
1 Loistovire / Santtu Raitala
2 Huurre / Markus Porokka
3 Beemi / Ari Moilanen
4 Konsta Leo / Jukka Torvinen
5 Taarin Toivo / Tommi Kylliäinen
6 Kiriliina / Hannu Torvinen
7 Ukko-Pekka / Jani Ruotsalainen
8 Heikintuuli / Teemu Okkolin
9 I.P. Tykki / Tuomas Pakkanen
3. suomenhevosten Derby-karsinta
1 Vernon / Tuomas Pakkanen
2 Likan Lupaus / Iikka Nurmonen
3 Retuliini / Niko Jokela
4 Von Rene / Arto Komulainen
5 Vipinän Vihellys / Heikki Mikkonen
6 Helmin Ville / Hannu Hietanen
7 Tanno / Santtu Raitala
8 Kapteeni Tirra / Ari Moilanen
9 Camppari / Henri Bollström
1. Kasvattajakruunu-karsinta
1 Dramaqueen Garden / Tuukka Varis
2 Vivillion / Hannu Torvinen
3 BWT Jackpot / Ari Moilanen
4 Marge Match / Tommi Kylliäinen
5 Piece Of Anemone / Juha Utala
6 Sassy Seadragon / Santtu Raitala
7 Daisy Garden / Iikka Nurmonen
8 Adele Eastwind / Tapio Perttunen
9 Mint Match / Janne Korpi
2. Kasvattajakruunu-karsinta
1 Kylie Hoss / Niko Jokela
2 Bushmills / Tommi Kylliäinen
3 Melissa / Juha Utala
4 Fabiana Hoist / Jukka Torvinen
5 Miss Cash / Janne Korpi
6 Arctic Estelle / Kari Venäläinen
7 Levitating / Iikka Nurmonen
8 Ginza / Santtu Raitala
9 Olympe de Veluwe / Ari Moilanen
10 Channelle / Tapio Perttunen