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Suomenhevosten Kriterium-finaalin lähtöradat valittu
Näistä asemista 40 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan loppukilpailuun.
Suomenhevosten Kriteriumin finaalin lähtöradat on valittu. Loppukilpailu ajetaan Teivossa lauantaina 26.9.
Kriterium-finaalin lähtöradat
Hevosen ja valmentajan jälkeen suluissa valintavuoro
1 Unelmavävy / Iikka Nurmonen (3)
2 Kommellus / Teemu Okkolin (1)
3 Harjan Fakiiri / Teemu Okkolin (2)
4 Pörnä-Pate / Petri Laine (4)
5 Otso Kontio / Teemu Okkolin (5)
6 Reipas Suomalainen / Tapio Perttunen (6)
7 Dollari Bili / Sari Parviainen (9)
8 Arvo / Seppo Suuronen (10)
9 Xavier / Antti Ojanperä (7)
10 Kisan Provo / Hannu Hietanen (8)
11Rudolf / Teemu Okkolin (11)
12 H.V. Viivaa / Veikko Leinonen (12)