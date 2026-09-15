Kriteriumin palkinnot
Kriterium on klassinen ikäluokkakilpailu.Kuvituskuva: Anu Leppänen
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Suomenhevosten Kriterium-finaalin lähtöradat valittu

Näistä asemista 40 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan loppukilpailuun.
Julkaistu

Suomenhevosten Kriteriumin finaalin lähtöradat on valittu. Loppukilpailu ajetaan Teivossa lauantaina 26.9.

Kriterium-finaalin lähtöradat

Hevosen ja valmentajan jälkeen suluissa valintavuoro

1 Unelmavävy / Iikka Nurmonen (3)

2 Kommellus / Teemu Okkolin (1)

3 Harjan Fakiiri / Teemu Okkolin (2)

4 Pörnä-Pate / Petri Laine (4)

5 Otso Kontio / Teemu Okkolin (5)

6 Reipas Suomalainen / Tapio Perttunen (6)

7 Dollari Bili / Sari Parviainen (9)

8 Arvo / Seppo Suuronen (10)

9 Xavier / Antti Ojanperä (7)

10 Kisan Provo / Hannu Hietanen (8)

11Rudolf / Teemu Okkolin (11)

12 H.V. Viivaa / Veikko Leinonen (12)

suomenhevosten kriterium
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