Tilastojen mukaan vajaa kylmäverilähtö perutaan jonkin verran todennäköisemmin kuin lämminverilähtö samalla hevosmäärällä. Vertailussa ei huomioitu lähetystapaa tai ikärajoituksia, joita oli molemmilla roduilla sekä perutuissa että ajetuissa lähdöissä.
Tilastojen mukaan vajaa kylmäverilähtö perutaan jonkin verran todennäköisemmin kuin lämminverilähtö samalla hevosmäärällä. Vertailussa ei huomioitu lähetystapaa tai ikärajoituksia, joita oli molemmilla roduilla sekä perutuissa että ajetuissa lähdöissä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Suomenhevosten lähtö perutaan samalla hevosmäärällä herkemmin kuin lämminveristen – Ingves: Rotu ei vaikuta

Hevosurheilu selvitti, kuinka hevosten vähyydestä johtuvat sarjojen perumiset ovat jakautuneet tämän vuoden aikana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Iivari Ingves
perutut sarjat

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi