Heta Huuskola tuuletti SM-voittoa Hujakkeen selässä.
Heta Huuskola tuuletti SM-voittoa Hujakkeen selässä.Kuva: Maisa Hyttinen
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Suomenhevosten montén SM: ”Tämä on kruunu kaikelle”

Montén Suomen mestari on Hujake ja Heta Huuskola.
Julkaistu
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Hujake
Heta Huuskola
Suomenhevosten montén SM
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