Suomenhevosten montén SM: ”Tämä on kruunu kaikelle”

Kuninkuusravilauantain ensimmäisenä hevoslähtönä ajettiin jo perinteeksi muodostunut suomenhevosten montén Suomen mestaruuslähtö.Kiihdytyksessä nähtiin useita laukkoja ja erot kasvoivat suuriksi. Keulapaikalla Kiitävä kiskaisi toisen puolikkaan 26-vauhtia, mutta päätöspuolikkaan alkaessa sen bensa loppui, ja johtopaikan valtasi kolmannesta ulkoa hyökännyt Nevan Lupaus.Maalissa oli tasaista, ja lopulta maalikameran kuvassa ensimmäisenä maalissa oli Hujake ja Heta Huuskola. Toiseksi sijoittui Tiia Vehviläisen ohjastama Varma-Konsti ja kolmanneksi Martta Smuran ohjastama Even Ekstaasi.Kun voittaja julistettiin, Huuskola oli hyvin liikuttunut. Voitto oli sekä Hujakkeen että Huuskolan uran suurin.”Tämä on kaikkien montéohjastajien haave, ja oma henkilökohtainen haave on ollut, että pääsee mukaan finaaleihin. Se, että finaalin pystyy vielä voittamaan, on todella suurta”, Huuskola kuvaili.”Taktiikkana minulla oli päästä ensimmäinen kurvi ravilla, ja sen jälkeen puksutella muiden selissä. Siinä oli vähän ahtaita paikkoja meidän edessämme, ja onneksi pysyimme ravilla. Tiesin Mikkelin perusteella, että loppusuoralla, kun tullaan rintamassa, niin ruuna taistelee siitä kovasti.”Suomen mestaruus -lähtö oli Hujakkeen uran kolmas montéstartti.”Meillä oli tosi hyvä startti Mikkelissä toukokuun puolessa välissä. Kuitenkin jouduimme kesällä miettimään, onko meillä riittävästi pisteitä ja pääsemmekö mukaan lähtöön. Loppu hyvin, kaikki hyvin kuitenkin.”Hujakkeen kasvattaja, omistaja ja hoitaja Anu Suutari oli hyvin tunteellinen heti lähdön jälkeen.”Oli tosi jännittävää katsoa lähtöä, mutta tallikurvista ei kuitenkaan ihan hirveästi näe lähdön tapahtumia. Sen takia se oli vielä jännempää, kun oli vain selostuksen varassa. En tiennyt yhtään, missä kohtaa Hujake tarkalleen ottaen oli.”Hujake on Suutarin ensimmäinen oma kasvatti, ja jo sen takia hänelle merkittävä hevonen.”Vaikka hevonen ei olisi koskaan juossut kilpaakaan, niin sillä on erityinen paikka minulle. Hujake on hevosena hirmu kiltti ja tosi ihana luonteeltaan. Vaikka se kilpailuissa vähän jännittää ja hermoilee, on se ihan äärimmäisen lempeä. Heta on sopinut tosi hyvin Hujakkeen kuskiksi”, Suutari kertoo.