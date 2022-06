Suomenhevosten Pilvenmäki Specialissa mukana olevien hevosten määrä "pieni pettymys"

Suomenhevosten Pilvenmäki Specialissa on tänä vuonna mukana 47 hevosta, Pilvenmäen ravirata kertoo tiedotteessaan. Mukaan maksettiin 48 hevosta, joista yksi vetäytyi pois kilpailu-uran päätyttyä yllättäen. Kilpailussa on mukana 17 tammaa ja 30 oriitta tai ruunaa.

Karsinnat järjestetään Pilvenmäellä tiistaina 5.7., ja 16 hevosta etenee kuninkuusravilauantaina 30.7. ajettavaan finaaliin. Loppukilpailussa tammat lähtevät paalulta ja oriit ja ruunat 20 metrin takamatkalta. Viime vuonna vuonna voittajaksi selviytyi tamma Bebe.

”Ilmoitettujen määrä on pieni pettymys, kun viime vuonna ensi kertaa järjestettyyn kilpailuun ilmoitettiin kaikkiaan 50 hevosta. Tämänvuotinen ajankohta eittämättä karsii pois nuoria hevosia, joilla on ikäluokkakarusellia kesällä. Joka tapauksessa listoille saatiin laadukas ja mielenkiintoinen osallistujajoukko. Pilvenmäellä on kova usko kilpailun tarpeeseen ja tulevaisuuteen,” Pilvenmäen kilpailusihteeri Iivari Ingves kommentoi tiedotteessa.