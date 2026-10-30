Silviisii-tamma vetokokeessa Jari Penttisen ohjastamana.
Silviisii ja Jari Penttinen veivät tänä vuonna työmestaruuden runsaslukuisen yleisön edessä. Kuva: Tuula Torppa
Uutiset

Suomenhevosten työmestari Silviisii Vuoden nimi -äänestyksen kolmas

Vuoden nimi -palkinto jaettiin kymmenettä kertaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Silviisii
Vuoden nimi