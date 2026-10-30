Suomenhevosten työmestari Silviisii Vuoden nimi -äänestyksen kolmas

Tänä vuonna suomenhevosten Työmestaruuden voittanut Silviisii on sijoittunut Vuoden nimi –äänestyksessä kolmanneksi. Vuoden nimi on tunnustuspalkinto, joka annetaan kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle.Silviisiin kasvattaja ja omistaja Sirkka Penttinen taustoittaa Suomen Hippoksen Hevoskasvatuksen Instagram-päivityksessä tamman nimen juontuvan pappansa Esko Sipposen puhumasta Karjalan murteesta.”Pappani Esko Sipponen tuli Karjalasta 15-vuotiaana Keski-Suomeen Keuruulle kahden viikon mittaisen matkan suomenhevostammalla ajaen. Hän myös kannusti hevosharrastukseen ja oli itsekin hevosen omistaja”, Penttinen kertoo.Silviisii tarkoittaa sillä lailla tai sillä tavalla. Penttisen pappa tapasi käyttää kyseistä ilmausta.”Olin sitä nimeä jo makustellut ennen kuin varsa syntyi. Se oli semmoinen, jonka halusin antaa.”Penttinen kertoo nimen herättäneen aiemminkin kiinnostusta, mutta pääsy Vuoden nimi -finaaliin tuli yllätyksenä. Nimi Silviisii kuvastaa Penttisen mukaan hyvin tammaa.”Se on sellainen vanhan ajan suomenhevonen, perinteinen kaikki käy -tyyppi.”Vuoden nimi valittiin Nimistöntutkimuksen päivillä 30. lokakuuta järjestetyssä äänestyksessä, johon osallistui 44 nimistöntutkimuksen, -huollon ja -suunnittelun asiantuntijaa.Vuoden nimi -palkinnon saajia oli tänä vuonna kaksi. Palkinnon saivat Itis ja Gräsanoja. Ensin mainittu viittaa Itä-Helsingissä sijaitsevaan Itis-kauppakeskukseen sekä sitä ympäröivään kaupunginosaan. Gräsanoja on puolestaan Espoossa virtaava puro.Voit lukea Vuoden nimi -kilpailusta lisää Helsingin Yliopiston julkaisemasta tiedotteesta.