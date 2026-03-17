Suomenhevosten varsahuutokauppa Teivon Kuninkuusravien yhteydessä – "Hienoa, että huutokauppaperinne jatkuu myös Teivossa"
Suomenhevosten varsahuutokauppa on kuulunut vuodesta 2014 alkaen Kuninkuusravien avauspäivän vakiohjelmaan. 31.7. Teivon kuninkuusraviperjantaina perinne saa jatkoa, kun iltapäiväravien jälkeen huudettavana on 1-, 2- ja 3-vuotiaita suomenhevosvarsoja.
”Hienoa, että huutokauppaperinne jatkuu myös Teivossa. Se pitää omalta osaltaan yllä kansallisrotumme kiinnostavuutta. Vuonna 2014 huutokauppa järjestettiin ensimmäistä kertaa Porissa. Välistä se on jäänyt ainoastaan 2018 Rovaniemellä ja 2020 Seinäjoella”, meklarina toimiva Lauri Hyvönen kertoo.
Huutokauppaan myyntiin otetaan maksimissaan 15 hevosta. Mikäli ilmoittautuneita hevosia on enemmän, järjestäjä suorittaa karsinnan. Hyvönen uskoo, että Tampereen sijainnilla esille saadaan todella edustava kattaus myytäviä varsoja.
”Teivossa satsataan nyt myytävien hevosten laatuun. Huutokaupasta on hyvä mahdollisuus löytää itselleen tulevaisuuden tähti.”
Myytävien varsojen vasarahinnan päälle lisätään 25,5 prosentin arvonlisävero. Varsojen ilmoittautumisen yhteydessä myyjien toivotaan toimittavan varsasta valokuvan sekä mahdollisen videon, jota voidaan käyttää huutokaupan markkinoinnissa Kuninkuusravien verkkosivuilla ja muissa kanavissa. Varsoilla suositellaan olevan Suomen Hippoksen ohjeiden mukainen voimassa oleva rokoteohjelma.
Varsojen esittäminen kaviouralla tai ajaen voidaan järjestää huutokauppapäivänä aikataulun salliessa. Mahdollisesta esittelymahdollisuudesta tiedotetaan tarkemmin ennen tapahtumaa.