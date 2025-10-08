Suomessa avausvoittoa hakevan Unicon ympärillä kysymysmerkkejä – "Ei niin innokkaalla tuulella"

Vermon XL Toto65-kierroksen toisena kohteena ajetaan enintään 13 000 euroa ansainneiden lämminveristen 2120 metrin ryhmäajo. Peliprosenteissa lähdössä erottuu kolme hevosta, joista iltapäivällä kolmossuosikiksi (16 %) on luotettu ensimmäistä voittoaan Suomessa hakeva Unicon.4-vuotias ruuna siirtyi lappeenrantalaisen Matti Ahtiaisen omistukseen ja valmennukseen syyskuun alussa hänen ostettuaan hevosen Traveran nettihuutokaupasta. Nyt kilpailtuja lähtöjä Unicolla on Suomessa takanaan kaksi, joista tuloksena on olleet rahasijat.”Tyytyväinen olen ollut hevosen suorituksiin heikoilta lähtöpaikoilta. Nyt Vermossa lähtöpaikka on parempi, joten kolmen joukkoon hevosta voisi odottaa”, Ahtiainen toteaa.Olli Koivusen ohjastaman Unicon ympärillä leijuu Vermon startin alla kuitenkin myös pieniä kysymysmerkkejä, sillä maanantaina ajetuissa viimeistelyissä hevonen ei Ahtiaisen mukaan ollut yhtä hyvä kuin aiemmin.”Ravi ei ollut yhtä hyvää hiljaisessa vauhdissa kuin aiemmin. Muutenkaan hevonen ei ollut niin innokkaalla tuulella. Myös Vermon olosuhteet mietityttävät, kun sadetta on luvattu”, Ahtiainen kertoo.Varustuksen osalta ei ole tiedossa suuria muutoksia. Taktiikan suhteen avaimet jäävät Koivuselle.”Ostaessani soitin hevosta Ruotsissa valmentaneelle Hans Crebasille. Hän kuvaili hevosen olevan ennemmin vahva kuin nopea”, Ahtiainen sanoo.