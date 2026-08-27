Eläinlääkäreiden valvonnasta vastaa Ruokavirasto.
Eläinlääkäreiden valvonnasta vastaa Ruokavirasto.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Uutiset

Suomessa eläinlääkäreitä valvoo Ruokavirasto, ei Hippos – ”Tässä on selvä ero”

Suomen Hippos etsii uutta asiantuntijaeläinlääkäriä. Eläinlääkäreitä valvoo Suomessa Ruokavirasto.
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