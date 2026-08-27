Suomessa eläinlääkäreitä valvoo Ruokavirasto, ei Hippos – ”Tässä on selvä ero”

Suomalaista raviurheilua ravisteleva dopingkohu on vellonut julkisuudessa kiivaana viikon, eikä sen nostattamat laineet ole juurikaan laantuneet. Asia nousi julkisuuteen viime torstaina, kun Suomen Hippos langetti kahdelle valmentajalle kovat rangaistukset dopingrikkeistä. Valmentaja Mari Leinoselle määrättiin 24 kuukauden kilpailukielto (27.8.2026 – 26.8.2028) ja 10 000 euron sakko dopingrikkomuksesta. Valmentaja Pertti Puikkoselle määrättiin 18 kuukauden kilpailukielto (27.8.2026 – 26.2.2028) ja 5000 euron sakko dopingrikkomuksesta sekä 300 euron sakko puutteellisen lääkityskirjanpidon vuoksi.Leinonen selvitti tuoreeltaan tilannetta viime torstaina Hevosurheilulle.”Eläinlääkäri kirjoitti reseptin ja kertoi neljän vuorokauden varoajasta. Sen ohjeistuksen mukaan on toimittu, ja lääkeainekirjanpito on kunnossa. En ollut kuullut aikaisemmin tuotteesta, eikä itsellä ollut tietoa tai ymmärrystä, että varoaikoja noudattamalla voisi tapahtua mitään tällaista. Rehellisesti sanottuna en ollut koskaan kuullutkaan, että Ranskassa kyseinen tuote on yhdistetty muutamia vuosi sitten doping-rikkomuksiin. Suomen Hippoksen sivuilla luki, että Hemo-15 on vitamiinivalmiste”, Leinonen selvitti.Leinosen purkauksen myötä osa ihmisistä vaati myös reseptin kirjoittanutta eläinlääkäriä sekä Suomen Hipposta vastuuseen. On kuitenkin syytä muistaa, että Suomessa eläinlääkäreitä ei suinkaan valvo Hippos vaan Ruokavirasto.”Eihän meillä ole mitään eläinlääkärin ammattia harjoittaviin liittyvää valtaa tai kurinpitovaltaa. Se on muiden käsissä. Meidän käsissämme on lisenssinhaltijat ja raveissa kilpailevat. Tässä on selvä ero, eikä eläinlääkäreiden valvonta kuulu meidän tontillemme”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka painottaa.Suomen Hippoksessa lääkeainevalvonnasta ja antidopingtyöstä vastannut asiantuntijaeläinlääkäri Reija Junkkari siirtyy syyskuun alussa uusiin tehtäviin keskusjärjestön ulkopuolelle. Sen myötä Hippokseen etsitään asiantuntijaeläinlääkäriä osa-aikaiseen työsuhteeseen vastaamaan ravihevosten lääkeainevalvonnasta. Vielä Junkkarin seuraajaa ei ole valittu.”Hän on vielä palkkalistoillamme, mutta käyttää lomapäiviä tähän loppuun. Meillä on rekry auki ja aika paljon on ollut kiinnostuneita. Haastattelut pyörähtävät kohta käyntiin. Meillä on talossa myös toinen eläinlääkäri (Susanna Mäki). Olemme sopineet Reijan kanssa, että hän pystyy konsultoimaan meitä tai tekemään tarvittaessa tunteja meille. Se on sovittu myös hänen uuden työnantajansa kanssa, että saamme häntäkin käyttää, jos tässä siirtymäaikana ei omat resurssit tunnu riittävän”, Himanka kertoo..Pertti Puikkonen kiistää syyllistyneensä dopingrikkomukseen.Dopingtuomiot puhuttavat myös Raviparlamentissa – ”Tämä on yksi raviurheilun synkimpiä hetkiä”.Hippoksen hallitus kokoontui – kaksi rangaistusta dopingista.Kahden vuoden kilpailukiellon doping-rikkomuksesta valmentajana saanut Mari Leinonen – “En tiedä, miten tästä selviän”