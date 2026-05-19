Suonenjoen kassa tyhjeni – Mansikkaravit järjestetään silti

Syy oli se, että seuran kassasta on kadonnut rahaa. Tarkkaa summaa hallituksen jäsen Mika Hänninen ei voi tutkinnallisista syistä paljastaa.”Voitettavissa oleva summa, mutta kuitenkin niin merkittävä, että heinäkuun Mansikkaravit ja koko seuran toiminta olivat vaakalaudalla”, hän luonnehtii.Asia selvisi hallitukselle tammikuussa, ja vyyhtiä on purettu siitä lähtien.”Nyt alkaa näkyä valoa tunnelin päässä. On päästy neuvottelemaan monien tahojen kanssa, ja poliisi tutkii asiaa. Toivon parasta, että oikeus voittaa ja saadaan rahat takaisin.”Tilanne kerrottiin maanantaina avoimesti jäsenistölle.”Mansikkaravit koettiin seuralle tärkeäksi, ja oltiin yhtä mieltä, että ne järjestetään”, Mika Hänninen tiivistää kokouksen annin.”Kiitos myös yhteistyökumppaneille, jotka ymmärtävät tilanteen ja ovat auttaneet.”