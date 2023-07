Suosikit huippupaikoille Suurmestaruuteen – Vixeli vetää henkeä

Suurmestaruudessa haetaan asemia kolmen viikon päästä ajettavaan Kouvolan kuninkuuskisaan ja tavoitellaan 25 000 euron ensipalkintoa.

Lähtöasetelmat eivät voisi olla herkullisemmat. Evartti arvottiin radalle 1, Parvelan Retu radalle 4 ja starttiraketit Caijus ja H.V. Tuuri niiden väliin radoille 2 ja 3.

Kuninkuuskilpailun ennakkosuosikeista Vixeli ei Mikkelissä starttaa. Se on tällä hetkellä kuninkuusravirankingissa sijalla 12 ja säilyttänee sen loppuun asti, koska Suurmestaruus on viimeinen oriiden pisteitä kartuttava kilpailu ja vakavimmista uhkaajista Vappuäijä juoksee kakkossarjassa. Varma paikka kuninkuuskilvassa on kuitenkin vain rankingin 10 ensimmäisellä hevosella.

”Ajettiin kaksi starttia viikon välein ja teki kovan juoksun Kaustisella, ei mitään muuta syytä”, Tapio Perttunen kuittaa Suurmestaruuden jättämisen väliin.

”Kouvolaan ollaan edelleen kovasti menossa, ja jossain startataan ennen sitäkin”, Perttunen lupaa.

St Michel -viikonlopun avaa 3-vuotiaiden kylmäveristen Pikkusuurmestaruus. Siihen ilmoitettiin ilahduttavasti peräti 12 hevosta.

Linkki Mikkelin 15.7. lähtölistoihin