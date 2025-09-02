Suosikit odotetun vahvoja lämminveristen Kriterium-karsinnoissa – Hannu-Pekka Korvelle jälleen kaksi karsintavoittoa

Hannu-Pekka Korven valmennettavat tekivät Kriterium-karsinnoissa saman kuin Derby-karsinnoissa eli ottivat kaksi voittoa. Täysosumat tulivat vieläpä loistavilla esityksillä.Ensimmäisen Korven karsintavoitoista toi illan nopeimman voittotuloksen 14,7akp kellottanut Magnitude. Se haki neljännessä karsinnassa avauspuolikkaan päätteeksi keulapaikan Alien Intruderilta.Avauskilometrin jälkeen johtavan rinnalle kiersi kakkossuosikki Brutal Match, joka vaati vauhtia keulahevoselta. Magnitude kuitenkin vastasi vaivatta maaliin saakka. Brutal Match oli oikein hyvä kakkonen ja nappasi myös finaalipaikan.”Saimme kovan haasteen. Tuomaksen (Korvenoja, Brutal Matchin ohjastaja-valmentaja) oli tosi hyvä ja antoi joka suoralla painetta. Hevonen vastasi siihen tosi hienosti”, Hannu-Pekka Korven valmentaman Magnituden ykköseksi ohjastanut Hannu Torvinen summasi voittajahaastattelussa.Korven juhlat jatkuivat lämminveristen viimeisessä karsinnassa. Suosikkina kisaan lähteneen EL Narnian ohjastaja Hannu Torvinen ajoi aggressiivisesti eteenpäin ja eteni keulaan 11-vauhtisen avauspuolikkaan päätteeksi.Vauhti rauhoittui tämän jälkeen, mutta kierroksen väliaika oli kuitenkin 13,5.Vauhdikkaasta avauskilometristä huolimatta EL Narnia karkasi lopussa ylivoimaiseen voittoon. Toiseksi finalistiksi kiri hienosti laukkansa paikannut Elvis Garden."Vauhti oli tosiaan kovaa. Totta kai se vähän mietitytti, mutta hevonen meni tosi hyväntuntuisesti ja otti rytminvaihdokset hyvällä tavalla. Hevonen rentoutui menemään hyvin. Viimeisellä takasuoralla tiesin, että varaa on vielä tosi paljon", Torvinen kommentoi kisaan radan voittajahaastattelussa..Hannu-Pekka Korven talli saavutti kolmannenkin voiton illan aikana, kun Reason To Rock avasi uransa ykkössijalla Junnustarttikarsinnassa..Suosikkien tahtiin.Korpi juhli myös muissa lähdöissä, mutta tällä kertaa kyse oli Pekka Korvesta.Lämminveristen ensimmäisessä karsinnassa Santtu Raitala valitsi suurena suosikkina startanneen ja Juho Ihamuotilan käsistä debytoineen Arctic Fionan kanssa hieman yllättävänkin taktiikan. Legacy Luca kiihdytti keulaan, eikä Arctic Fiona pystynyt alussa ohittamaan sitä, joten Raitala käänsi ajokkinsa johtavan selkään.Reippaan avauspuolikkaan jälkeen vauhti putosi selvästi toiselle puolikkaalle. Kierroksen väliaika oli vain 18,0.Raitalan taktiikka osoittautui jälleen voittavaksi. Arctic Fiona pääsi johtavan takaa ulos vasta noin 100 metriä ennen maalia. Se riitti tammalle, joka vaihtoi todella terävästi rytmiään ja spurttasi kärkeen. Myös Legacy Luca selvisi karsinnan kakkosena finaaliin.”Legacy Luca lähti tosi hyvin liikkeelle, ja vaikka yritimme Fionan kanssa päästä ohi, tuli aika selvästi ohi, että tällaisella varustuksella millä tänään ajoimme, korvat olivat aivan umpitukossa, niin emme pääse kuin puoli mittaa ohi”, Raitala kertasi kiihdytystä radan voittajahaastattelussa.”Venytimme kiihdytystä niin, että johtavan taakse tuli tilat. Sinne tulikin tilat. Enemmän oli pohtimisen paikka siinä kohtaa, kun tulee tilanne, että pitää päättää ajaako johtavan rinnalta vai takaa. Kun lopulta saimme tilaa, hevonen vaihtoi muutamaan askeleeseen rytmiä niin sukkelasti, että tunsi heti, että se tekee tänään ohituksen. Oli valtavan nopea rytminvaihdos.”Arctic Fionan voittoaika oli 16,8akp..Toisessa karsinnassa ykkösradan Sister Serene kiihdytti vaivatta keulaan. Suursuosikki Fuego Combo parkkeerasi toiseen ulos kakkossuosikki Callela Capitanon perään.Fuego Combon kiriruuti oli kuivaa, ja se voitti vaivatta tuloksella 15,7akp. Kakkoseksi kiri suuryllättäjä Expanse's Beauty, joka oli Toto65-pelissä lähdön vähiten ja Voittaja-pelissä toiseksi vähiten pelattu hevonen.”Kyllä se oli ihan ok. Juoksuhan meni ihan nappiin, sai rauhassa mennä tossa takana. Ajattelin, että otetaan lähtö varman päälle. Päästiin hyvin toiseen pariin, siinä oli helppo ajaa”, Korpi totesi Teivon voittajakehässä.Ensimmäisen karsinnan voittanut Arctic Fiona on Pekka Korven kasvatti. Fuego Combo on puolestaan Korven ja Ilkka Herlinin yhteinen kasvatti ja heidän omistuksessaan..Kolmannen karsinnan vei illan helpoimman voiton ottanut Piccolo Cocktail. Timo Korvenheimon valmentama ja Jarmo Saarelan ohjastama ori nappasi ykkösradalta helposti keulat, veti avauskierroksen vain 22-vauhtia ja karkasi lopussa ylivoimaiseen voittoon. Voittotulos oli 17,7akp.Kolmannesta karsinnasta toisena hevosen finaaliin selvisi Odin Web.”Olen ihan onnesta soikea. Ei paljon pysty muuta sanomaan. Aivan uskomattoman hieno tunne. Meidän pikkuinen on tuolla finaalissa”, Piccolo Cocktailin omistaja-kasvattaja Tapani Sirviö hehkutti radan voittajahaastattelussa..Viidennessä karsinnassa voiton vei odotetusti Ancio. 65-kierroksen suurin suosikki veti keulapaikalta varmoin ottein maaliin saakka, eikä käyttänyt kaikkia voimiaan, vaikka kellotti voittotulokseksi 15,3akp.Kakkoseksi nousi hienosti loppua kirinyt Shackhills Gambler.”Hevonen on ollut tosi rento ja lunki. Vähän olin jo huolissani, että ollaanko liian rennolla meiningillä. Tämä on osoittanut, että se sopii sille”, Ancion hoitaja Piia Riihuhta kertoi voittajahaastattelussa.Hannu-Pekka Korven lisäksi Anciota ja Legacy Lucaa valmentava Markku Nieminen sai kaksi treenattavaansa finaaliin.