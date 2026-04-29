Superlupaus Retostellan viisivuotiskausi jää väliin hankosidevamman vuoksi

Ikäluokkalähdöissä Niko Jokelan valmennuksesta meritoituneen Retostellan viisivuotiskausi jää kilpailujen osalta väliin oikeassa takajalassa ilmenneen hankosidevamman vuoksi. Viime kaudella tamma nousi 104 900 euron yhteisansioillaan kaikkien aikojen eniten tienanneeksi 4-vuotiaaksi suomenhevostammaksi."Viime torstaina hevonen otti treenin päälle huonoja askelia. Saatiin se heti klinikalle, mutta tuoreeltaan jalassa ei näkynyt mitään. Viikonloppu oli kyllä pitkä ja raskas epätietoisuuden vuoksi, mutta sunnuntaina jalasta pystyi jo silmällä havaitsemaan pienen vamman. Tiistaina asiaan saatiin klinikalla varmuus. Oikean takajalan hankkarin yläpäässä on vamma", Jokela taustoittaa.Retostellan kilpailuoikeuden vuokrannut Team Ritun Reteet päätyi siirtämään huippulahjakkaan hevosen täydelle välivuodelle. Kesäksi Retostella suuntaa laidunkauden ajaksi kasvattajansa ja omistajansa Anniina Pohjoiskankaan luo."Ilmeisesti ei ole poissuljettua, että Retostellasta pyrittäisiin tekemään yksi varsa tässä välissä. Minulla on tosi kova usko hevoseen, että se vielä nousisi tulevaisuudessa huipputasolle, kun vamma saa kunnolla parantua. Nyt hevosta liikutellaan vielä hetki meillä, mutta kesäksi se menee Anniinalle", Jokela kertoo.Jokela toivoo vielä tulevaisuudessa pääsevänsä uudestaan työskentelemään Retostellan kanssa. Uransa kaikki 14 kilpailua Retostella on juossut Jokelan treenistä."Toivon ja uskon, että hevonen palaa vielä tulevaisuudessa meille, eikä viimeistä valssia olisi vielä tanssittu. Hankosidevammat pitäisi tietysti pystyä välttämään, ettei sellaisia tulisi. Tuntuu silti vaikealta syyllistää tästä itseään. Hevonen on ollut läpi talven tosi terve ja torstainakin sillä ajattaessa alusta oli hyväkuntoinen. On mysteeri, miten tässä pääsikin käymään näin", Jokela hämmästelee.Tallin ykköshevosen loukkaantuminen koettelee valmentajaa."Oli tämä minullekin tosi kova kolaus", Jokela päättää.Retostellan hankosidevammasta kerrottiin hevosen Facebook-sivuilla.