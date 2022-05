Supertammat startissa Forssassa – Dusktodawn Boogien matka kohti Derbyä alkaa

Talven Ranskassa Jean-Michel Bazirella viettänyt ja 71 200 euroa kolmessa startissa tienannut Dusktodawn Boogie palasi huhtikuun lopulla Suomeen. Sen piti startata samoihin aikoihin Vincennesissä, mutta suunnitelmiin tuli muutos.

”Ranskassa, missä 86 prosenttia lähdöistä on Ranskassa syntyneille rajattuja, kilpailukutsuissa täytyy erikseen lukea, jos lähtö on avoin ulkomaisille. Bazire oli katsonut vain, että Vincennesissä on tammalle hyvä Groupe II -lähtö, mutta se ei saanutkaan osallistua siihen”, Kenneth Danielsen selvitti.

”Kun kesällä lähtöjä on Ranskassa huonommin, sovittiin, että hain tamman pois. Bazire toivoi sitä kuitenkin syksyllä takaisin, ja ensi talveksi tamma palaa Ranskaan.”

Dusktodawn Boogie oli valmisteltu Vincennesin starttin, joten se palasi kotiin täydessä starttikunnossa. Nyt se aloittaa Forssassa 4-vuotiaiden 2640 metrin tasoitusajossa 20 metrin tammahyvityksen tuella 40 metrin takamatkalta.

”Isompiakin 4-vuotislähtöjä kesällä ajetaan, muttei kun tähtäin on Derbyssä ja ensi talvena Ranskassa, en halua pilata hevosta ajamalla sillä lyhyitä matkoja. Siksi Kuopio Stakes jätettiin väliin”, Danielsen perusteli.

An-Dorra sai Forssan 2640 metrin Tammavaltikka-katsastukseen mainion ykkösradan. Kovimmista vastustajista Club Nord Elit starttaa radalta 3 ja Stonecapes Queila radalta 6.

