Suomalaisen raviurheilun legendoihin kuuluva Markku Hietanen nukkui pois sunnuntaina.
Hevosurheilun torstainumerossa surua, uskoa ja toivoa

Tämän viikon lehdessä esiin nousevat Markku Hietasen muistokirjoituksen lisäksi useat lähikuvajutut.
Ikänsä hevoskauppaa tehnyt Ruotsista Suomeen muuttanut Olavi Nikkinen tietää, missä mennään tällä hetkellä hevoskaupassa. Irma Tammelin on puolestaan jättänyt By Me -kasvateillaan vahvan jäljen kotimaiseen kasvatukseen.

Uudenmaan Upeinta ennakoimme lähikuva-artikkelilla paalun Yes Ma’amista. Entä millainen hevonen on alkuvuoden suomenhevosmenestyjiin kuuluva Conrad Ljung?

3-vuotiaiden esittelyt ovat edenneet Kymenlaakson ja Etelä-Savon varsojen esittelyihin.

Uutisissa kerromme, miltä paalulta voittajat tulevat tasoitusajoissa ja ylisuorittavatko joltakin tietyltä takamatkalta lähtevät hevoset.

Tällä viikolla lehti ilmestyy pääsiäisen takia poikkeuksellisesti torstaina 9.4. Ensi viikolla Hevosurheilu palaa normaaliin ilmestymisrytmiin ja ilmestyy keskiviikkona 15.4.

