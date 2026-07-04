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Surullinen välikohtaus Jokimaan Suur-Hollola-raveissa
Lauantairavien toisessa lähdössä kilpaillut Ekanova menehtyi lähdön tultua maaliin.
Jokimaan Toto75-ravit ovat parhaillaan käynnissä. Ravien alussa sattui surullinen välikohtaus, kun toisessa lähdössä kilpaillut Ekanova lyyhistyi lähdön jälkeen maahan ja osoittautui kuolleeksi.
7-vuotiaana menehtynyt Ekanova kilpaili urallaan 27 kertaa totosijoin 6–5–3 ja ansaitsi 14 530 euroa. Uran viimeiseksi jääneessä startissaan Ekanova sijoittui alkulaukan kera yhdeksänneksi paljon kärjelle häviten.
Raveissa tapahtuvat hevosten kuolemantapaukset ovat erittäin harvinaisia. Kaikki menehtyneet hevoset toimitetaan ruumiinavaukseen, ja kuolinsyy selvitetään. Yleensä syy on sydämen rytmihäiriö tai suuren verisuonen repeämä.