MAS Champ ja Santtu Raitala
MAS Champ on ollut myös Santtu Raitalan uralle merkityksellinen hevonen. Raitala ajoi sillä ensimmäisen Suur-Hollola-ajon voittonsa vuonna 2021.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Suur-Hollola-voittaja MAS Champ palaa kilparadoille vielä kerran – ”Suurkilpailuihin ei tähdätä”

Tauoltapaluustartista valmentaja ja omistaja Kyösti Ylivallolla on maltilliset odotukset.
Julkaistu
Loading content, please wait...
MAS Champ
Kyösti Ylivallo
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi