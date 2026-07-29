Suur-Hollola-voittaja MAS Champ palaa kilparadoille vielä kerran – ”Suurkilpailuihin ei tähdätä”

Viiden vuoden takainen Suur-Hollola-ajon voittaja MAS Champ siirtyi viime syksynä Antti Ojanperältä Tornioon sen osaomistajan Kyösti Ylivallon talliin.Edellisen kerran vuosi sitten juhannuksena Härmässä kilpaillut MAS Champ suoritti nyt heinäkuun puolivälissä koelähdön Rovaniemellä ajalla 18,8/2100 metriä. Torstaina Bodenissa 11-vuotias ruuna starttaa 2640 metrin tasoitusajoon 40 metrin takamatkalta Petteri Joen ohjastamana.”Odotukset ovat hyvin maltilliset. Hevosta on kotona liikutettu, mutta koelähtö on kovinta vauhtia, mitä olemme ajaneet. Ilmoitin sen siksi starttiin, kun matka ja sarja olivat sopivat. Suoritus sitten näyttää, jatkammeko kilpauraa vielä vai ei”, Ylivallo kertoo.Vaikka MAS Champilla on jo ikää, mieleltään hevonen on Ylivallon mukaan edelleen kuin nuori varsa.”Se ei loukkaantunut viimeisessä startissaan Antilta, mutta tuon jälkeen Antin kanssa sovimme, että hevosen kilpaura on heidän tallistaan päättynyt. Se oli sitten kesän Pihtiputaalla laitumella varsojen kanssa, kunnes tuli tänne meidän perheen hoiviin”, Ylivallo sanoo.Suuria tavoitteita lähes 325 000 euroa ansainneen MAS Champin kanssa ei kilpailemisen osalta enää ole. Tarkoitus on vain harrastella Pohjois-Suomen ja -Ruotsin raveissa.”Suurkilpailuihin ei tähdätä”, Ylivallo toteaa.Juttua muokattu 29.7.2026 kello 17.00: Bodenin lähtö on tasoitusajo, eikä ryhmäajo..MAS Champin ura mahdollisesti ohi – Antti Ojanperä: ”Minun osaltani tämä on taputeltu”