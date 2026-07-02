Suur-Hollolan ennakkolipunmyynti poikkeuksellisen vilkasta
Suomalaisen raviurheilun yksi vuoden kovimmista viikonvaihteista käydään tulevana viikonloppuna 3.–5. heinäkuuta Lahdessa, kun Jokimaalla järjestetään kolmipäiväinen Suur-Hollola. Radalla nähtävän urheilullisen juhlan lisäksi tapahtuma tarjoaa muutakin ohjelmaa myös ravien jälkeen.
”Perjantaina ravien jälkeen järjestetään Jokimaan karaokekisan finaali, johon on karsittu pitkin kevättä”, Jokimaan ravikeskuksen toimitusjohtaja Ville Holopainen aloittaa.
Lauantaina ravien jälkeen luvassa on nyt kolmatta vuotta peräkkäin televisiosta tuttua Masked Singer -konseptia mukaileva Masked Jokimaa, jonka jälkeen ravikansaa tanssittaa dj ja bilebandi Gebardi.
”Ennakkolipunmyynti on vetänyt yllättävänkin hyvin. Lauantain osalta VIP-liput tulevat näillä näppäimillä loppuunmyydyksi. Perjantaille lippuja on myyty jo nyt pari sataa enemmän kuin vuosi takaperin, ja myös aluelippuja on mennyt kiitettävä määrä”, Holopainen sanoi jo alkuviikolla.
Jokimaan kauden päätapahtuman luomista Holopaisen mukaan edesauttaa radan ahkera talkooporukka. Radanhoidosta Suur-Hollola-viikonloppuna vastaavat Maltalta Jokimaalle lennätettävä ratamestari Mika Ahtiainen sekä Ruotsista saapuva Markus Peterson.
”Ahtiainen saapui Suomeen jo tiistaina ja Markus sitten loppuviikosta”, Holopainen tietää.