Suurimmalla lähtönumerolla startannut karkasi murskavoittoon – ”Vihdoinkin onnistuttiin”

Enintään 70 000 euroa tienanneiden kisassa suursuosikki Rallston antoi jo lähtökiihdytyksessä merkkejä, ettei ruunalla oli sairauspaussilta paras päivänsä, sillä normaalisti erittäin starttinopea ravuri ei saanut keulapaikkaa suoraan itselleen kakkosradalta. Kiihdytyksen päätteeksi se Jani Ruotsaisen suojatille oli tarjolla.

Numero 12 voilokissaan matkaan lähtenyt ja alkumatkan kolmannella kiertänyt Celsius Evo alkoi painostaa Rallstonia etusuoralla, ja jo viimeisellä takasuoralla oli keulahevosen vastarinta murtunut. Celsius Evo lähti samassa karkuteille ja voitti ylivoimatyyliin, vaikka lähtöön laukannut Yolo Savoy vielä kiripuolikkaalla tavoittikin.

”Celsius Evo tuntui nousuvireessä olevan, ja se on aika tasavauhtinen, joten ajattelin, että johtavan rinnalta kokeillaan. Vihdoinkin onnistuttiin. Hevosella on tosi paljon vastoinkäymisiä ollut, joten mahtava homma, että nyt ollaan tässä”, Henna Halme iloitsi voittajahaastattelussa. ”Toivotaan hevoselle terveitä päivä, ja tässä on Enskalla (Ensio Mäntylä, omistaja) kova kilpahevonen talvelle.”

Celsius Evon kauden kolmas ja uran 17. täysosuma irtosi voittoajalla 14,5ake.

Kierroksen jymy-yllätyksestä vastasi Kaustisella kisannut Veli-Erkki Paavolan suojatti Amazing May. Se sai maukkaan juoksun 2. ulkona suursuosikki Sole Oleen takana ja kiitti kanssakilpailijaan vetoavusta kirimällä ohi viimeisellä satasella.

Lue Magic Mondaysta lisää 9.11. Hevosurheilusta. Tilaajana voit lukea raportin jo 8.11. verkossa.

Tilaa Hevosurheilu tästä linkistä!