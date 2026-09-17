Need'em ja Iikka Nurmonen
Need'em oli yksi Suurmestaruusajon karsintavoittajista.Kuva: Maisa Hyttinen
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Suurmestaruusajon karsinnassa 07-kyytiä lopettaneen Need’emin kuski finaaliin selvillä

Need’emin ohjastaja vaihtuu Iikka Nurmosesta toiseen huippukuskiin.
Julkaistu
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Miika Tenhunen
Suurmestaruusajo
Need'em
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