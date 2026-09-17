Suurmestaruusajon karsinnassa 07-kyytiä lopettaneen Need’emin kuski finaaliin selvillä

Miika Tenhusen valmentama Need’em esiintyi tiistaina ravatuissa Suurmestaruusajon karsinnoissa vakuuttavasti. Se sai vetää puolitoista kierrosta todella maltilla, minkä jälkeen ruuna viiletti päätöspuolikkaan 07-kyytiä ja voitti varmasti.”Hyvä, että nyt pitkästä aikaa pääsi vähän helpommalla. Koko kausi on ajettu kovia lähtöjä. Need’em tuntui jo lämmitykseen tosi paljon paremman oloiselta kuin Oulussa. Nyt otettiin kaikki kengät pois, niin hevonen oli tosi terhakka ja voitti helposti”, Tenhunen summasi.Karsinnan kiihdytyksestä odotettiin tulista, mutta Need’em pääsikin suosiolla ohi sisäradan Star Photosta jo ennen avauskurvia.”Olimme Iikan (Nurmonen) kanssa vähän kahden vaiheilla, että mitenkähän kiihdytyksessä käy. Emme tienneet, haluaako Tuukka (Varis) ajaa keulasta vai laskeeko hän meidät edelle. Ehkä tuo oli helpompi molemmille, vaikka Star Photo lopulta laukkasikin. Need’em oli Tampereella niin hyväntuntuinen, että se olisi taistellut varmaan voitosta ihan millä juoksunkululla tahansa.”Tenhunen sanoo hieman epäilleensä Need’emin virettä, koska hevonen on kilpaillut tänä vuonna jo 16 kertaa ja käytännössä yhtäjaksoisesti joulukuusta asti.”Ei tehty tavallaan normaalia talvitreenijaksoa. Hyvin hevonen kuitenkin jaksaa painaa, eikä ole ottanut yhdestäkään startista itseensä. Välillä oli vaisumpi jakso, mutta nyt se on löytänyt taas huipputällin.”Ensi viikon lauantaina Tampereella ravattavaan finaaliin Need’em starttaa kolmosradalta. Sen sisäpuolelta lähtevät niin ikään lujaa avaavat ja karsintansa voittaneet Dozen Of Oysters ja Amazing Player.Tenhunen lähtee luottavaisena jahtaamaan 25 000 euron ensipalkintoa.”Need’emille keulapaikka ei ole pakon sanelema. Se tulee takaakin ja oikeastaan mistä vaan. Pakko ei ole päästä keulaan, jos sinne ei haluta meitä. Need’emillä pystyy ajamaan monenlaisella taktiikalla, eikä ole tarkoitus lähteä yhdellä ja ainoalla taktiikalla liikkeelle.”Viimeisen vuoden aikana Need’emin kuskiksi on vakiintunut Iikka Nurmonen. Hän kuitenkin ajoi finaaliin myös oman valmennettavansa Kurri Jari Bokon. Näin ollen Need’emin kuski vaihtuu. Loppukilpailussa sitä ohjastaa ensimmäistä kertaa Mika Forss.”Need’em on simppeli hevonen kenen vain ajaa. Siinä ei ole isoja kommervenkkejä. Ja kyllä Mika ajohommat osaa sen verran hyvin, että siinä ei ole mitään erikoista”, Miika Tenhunen kokee..Keulapaikka oli valttia Suurmestaruusajon karsinnoissa .Näiltä lähtöpaikoilta lämminveristen Kriteriumin ja Suurmestaruusajon finaaleihin