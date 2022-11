Suututkimus: Hippoksen asiantuntijaeläinlääkärit valmistelevat toimenpiteitä uuden tutkimuksen valmistuttua

“Suuvaurioiden ennaltaehkäisy on tärkeää. Oleellista on tarkastaa suu säännöllisesti myös kotitallilla ja tietää, mitä sieltä etsii ja pohtia pystytäänkö varustemuutoksilla ehkäisemään vaurioiden syntyä. Suutarkastuksia tehdään ravikilpailuissa paljon ja meillä on tarvetta muodostaa kilpailueläinlääkärin arkeen sopiva asteikko tulkinnan tueksi ja jatkoseurannan avuksi”, kertoo Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki.

Tavoitteena on yhtenäistää entisestään raviradoilla tehtäviä suutarkastuksia ja määritellä selkeät toimenpideohjeet niihin liittyviin jatkotoimiin.

“Jatkoseuranta on tärkeää, jotta voimme varmistua, että vaurioilla on mahdollisuus parantua. Hyödynnämme luonnollisesti jo valmiita asteikkomalleja valmistelussa, kuten Kati Tuomolan käyttämää asteikkoa. Kun rataolosuhteissa toimiva luokitus saadaan valmiiksi, saadaan parempi yhtenäinen linja suuvaurioiden tulkintaan ja jatkoseurantaan eri ratojen välillä. Lisäksi kilpailukiellon pituutta vakavien suuvaurioiden osalta arvioidaan uuden tutkimuksen tulosten perusteella,” Mäki avaa tiedotteessa.