Suuvauriotutkimuksella tohtoriksi – Kuukauden henkilönä kiistelty eläinlääkäri

Muutama vuosi sitten eläinlääkäri Kati Tuomola kohahdutti hevosmaailmaa tutkimuksellaan, joka käsitteli kilpahevosten suuvaurioita. Vammojen runsaus ja asian esiintuonti sai toiset epäilemään tuloksia ja toiset vihastumaan viestintuojalle. Nyt Tuomola on juuri väitellyt tohtoriksi suuvaurioista ja saanut väitöskirjansa hyväksyttyä. Hänet esitellään lehdessä Hevosurheilun Kuukauden henkilönä. Kuinka Kati Tuomolasta tuli eläinlääkäri? Kenellä nimekkäällä valmentajalla hän on ollut töissä? Mitkä asiat suuvauriotutkimuksessa yllättivät Tuomolan? Kuinka Tuomolaan suhtauduttiin MOT-ohjelman jälkeen? Entä miten hän toivoisi jatkossa toimittavan suuvaurioiden suhteen? Hevosurheilu kertoo.

4-vuotias Stonecapes Ulrica voitti Uudenmaan upeimman huhtikuussa ja starttaa lauantaina Pilvenmäki Specialin suosikkina. Kuinka Stonecapes Ulrica päätyi Harri Koivusen treeniin? Miten Markku Punkari ja Saku Mikkola päätyivät ostamaan sen emän jenkeistä? Mitä historiallista Stonecapes Ulrican sisko on tehnyt? Minkälaisena kasvattaja-omistajat näkevät hevoskasvatuksen tulevaisuuden?

Montératsastaja Miisa Pulkkanen ei ole ravi- eikä ratsastusihminen, vaan hevosihminen. Esteratsastuksen puolella Pulkkanen on ehtinyt täyttää palkintokaappiaan lukuisilla ruusukkeilla ja SM- sekä PM-mitaleilla, montéssa hän on puolestaan tekemässä kovaa nousua kohti Suomen kärkeä. Kerromme, mikä Pulkkasta raviratsastuksessa kiehtoo ja mitä hyötyä on siitä, että hänen ratsunsakin asuu ravitallilla. Entä mikä on ero ratsastuksen ja raviratsastuksen välillä?

Entä mikä kumma on kupulatauti, ja miten pääntautia hoidettiin ennen?

Vanhoissa teksteissä voi tavata erikoisia tauteja ja taudinnimiä. Poimimme muutamia ja pyysimme niistä kommentteja eläinlääketieteen historiaan perehtyneeltä eläinlääkäri Katri Helmiseltä.

Kerromme myös kävelytyskoneista. Onko sen käyttö uhka vai mahdollisuus?

Vähän yli kaksi vuotta sitten Inga-Mari Lehti tuli kertaheitolla tunnetuksi kasvatuspiireissä, kun hänen huutokauppaostoksensa, 3-vuotiaat kouluori Don Henry (Dancier – Hochadel) ja esteori Coco Bongo Beach (Coco-Bongo Boy – Loran) hyväksyttiin FWB-kantakirjaan. Niistä jälkimmäinen oli tämän kevään oripäivien voittajaori, johon ihastui erityisen paljon testiratsastaja Mikko Mäentausta.

Lehden suunnitelmat ovat kuitenkin paljon suurempia kuin muutaman oriin omistaminen. Lue lisää keskiviikon Hevosurheilusta.

