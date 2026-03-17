Suven Sametin kausi alkaa maanantaina Seinäjoella – "Treeni on ollut hiukan erilaista kuin aiempina talvina"

Tapio Perttusen valmentama Suven Sametti aloittaa 11-vuotiskautensa maanantaina 23. maaliskuuta Seinäjoella ajettavassa tammojen KK26-lähdössä. 2100 metrin ryhmäajoon Suven Sametti arvottiin radalle yksitoista.”Talvitauko on sujunut hyvin. Tamma on ollut voimatreenissä koko talven ja sitä on treenattu tosi paljon. Treeni on ollut hiukan erilaista kuin aiempina talvina. Kovempaa ajoa ei vielä ole hirveästi takana, mutta jostain kausi on aloitettava. Olisin ihan tyytyväinen sijoitukseen kolmen parhaan joukossa”, Perttunen kertoo.Edellisen kerran Suven Sametti kilpaili elokuun alussa ajetussa Oulun kuningatarkilpailussa. Tuon jälkeen hevosta yritettiin ilmoittaa muutamaan otteeseen raveihin, mutta sarjat menivät jokaisella kerralla peruutukseen.”Tarkoituksella hevosta ei siis ihan noin aikaisin jätetty paussille. Kuningatarkilpailuun me jälleen tähtäämme”, Perttunen vahvistaa.Seinäjoen 23.3. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä