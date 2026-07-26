Suven Sametin rannalle jääminen puhuttaa – näin Arto Hytönen kommentoi

Raviurheileva Suomi kohahti keskiviikkona. Kolminkertainen ravikuningatar ja kaikkien aikojen eniten tienannut suomenhevostamma Suven Sametti ei saanut paikkaa Teivon kuningatarkilvassa.Paikat Kuninkuusravien pääsarjoissa jaetaan nykyään ns. Kohti Kuninkuusraveja -pisterankingilla. Kymmenen KK-lähdöistä eniten pisteitä kerännyttä hevosta saa varman paikan. Kahdelle viimeiselle paikalle on mahdollista ottaa hevonen rankingin ulkopuolelta, mutta Teivon Kuninkuusravien päätoimikunta päätti olla villiäkorttia jakamatta.”Valintasäännöissä sanotaan, että pistejärjestyksestä voidaan poiketa vain erityisen vahvan perusteen kuten poikkeuksellisen nousukunnon tai edellisvuoden suoritusten perusteella – ei edellisvuosien. Suven Sametin viime kausi ei ollut ihan sen parhaita”, Suomen Hipposta päätoimikunnassa edustava raviurheilujohtaja Arto Hytönen alustaa.Suven Sametin ja Varjosin vertailussa käytettiin suurkilpailukarsintaperustetta: ennätystä ja voittosummaa tältä ja viime vuodelta, keskinäisiä kohtaamisia ja nykykuntoa.”Viime vuonna Oulussa Kuningatar-kilpailussa Suven Sametti oli kolmas ja Varjosi viides. Ennätykseltään Varjosi oli tänä ja viime vuonna nopeampi, Suven Sametin voittosumma oli viime vuonna isompi, Varjosin tänä vuonna. Merkittävää eroa hevosten välille ei saatu, ja jos jommankumman, niin vertailu oli pienesti Varjosin eduksi”, Hytönen summaa.Kun Suven Sametilta puuttuivat lisäksi tuoreet näytöt, päätoimikunta ei katsonut tarpeelliseksi poiketa pisterankingista.”Jos valintasäännöissä puhuttaisiin edellisvuosien saavutuksista, Suven Sametti olisi totta kai tullut yksiselitteisesti valittua. Päätoimikunta minä mukaan lukien oli samaa mieltä, että Suven Sametti on yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaistammoista. Säännöissä puhutaan kuitenkin vain edellisvuodesta, ja toimikunta oli lopulta yksimielinen. Käytiin pitkä keskustelu, mutta kun tarkastelun piirissä olevien asioiden osalta erityisen vahvan perusteen ei katsottu täyttyvän, valintasääntöä haluttiin noudattaa.”Järjestäjäradalla iso valtaPäätoimikunta koostuu neljästä järjestäjäradan, yhdestä edellisen ja yhdestä seuraavan järjestäjäradan sekä neljästä Suomen Hippoksen edustajasta. Keskiviikkona yksi Hippoksen paikka jäi täyttämättä.Järjestäjäradalla on näin suuri valta pääkilpailujen osanottajien valinnassa, mutta Arto Hytönen ei koe sitä ongelmaksi – ei, vaikka moni ratojen edustajista ei ole välttämättä käytännön raviurheilun kanssa päivittäin suoraan tekemisissä.”Kohti Kuninkuusraveja -järjestelmän rakenne on selkeä, ja siitä lähtien kun se on ollut Forssan 2022 Kuninkuusraveista lähtien käytössä, kritiikkiä valinnoista on tullut selvästi vähemmän kuin ennen. Tämä systeemi on selkiyttänyt kokonaisuutta. Tällä kertaa se ei valitettavasti tukenut Suven Sametin valintaa pistelaskun ulkopuolelta”, Arto Hytönen pahoittelee.Lopulta Suven Samettia ei valittu edes ensimmäiseksi varahevoksi.”Kun 12 tammaa valittiin KK26-pistelaskun mukaisesti, myöskään varahevosjärjestyksessä ei haluttu siitä poiketa”, Hytönen perustelee.”Varahevosten osalta valintasääntö ei ota asiaan kantaa, ja tuo täytyy sinne ensi vuodelle tarkentaa.”.Ei villejä kortteja – tässä ovat Teivon Kuninkuusraveihin valitut hevoset ja niiden ohjastajat