Suven Samettia on juhlittu ravikuningattarena jo kolmesti.
Suven Samettia on juhlittu ravikuningattarena jo kolmesti.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Suven Sametin rannalle jääminen puhuttaa – näin Arto Hytönen kommentoi

Raviurheilujohtajan mukaan Kuninkuusravien päätoimikunnan valinta oli yksimielinen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Arto Hytönen
Suven Sametti
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi