Suven Sametti jäi pois Vermosta – "Hiukan jopa jo naurattaa"

Suven Sametin odotettiin palaavan 3,5 kuukauden tauolta keskiviikkona Vermossa, mutta ravipäivänä Tapio Perttunen jätti valmennettavansa startista pois. Syynä poisjääntiin on sairastuminen.”Tiistaina tehtyjen viimeistelyjen jälkeen tamma pari kertaa yskäisi. Ajattelin, että eipä tässä vielä mitään. Meillä kuitenkin tänään keskiviikkona eläinlääkäri Timo Kristola kävi hoitamassa tallin muita hevosia, joten varmuuden vuoksi tähystetään Suven Sametti. Kyllä sieltä limaa löytyi”, Perttunen selvittää.Kautta aikojen eniten ansainneen suomenhevostamman piti palata tauolta jo elokuun alkupuolella Porissa, mutta tuolloin ilmoittaminen jäi välistä etuvuohisiin tulleen rohtuman vuoksi. Teivon kuningatarkilpailusta tamma karsittiin.”Hiukan jopa jo naurattaa, kuinka vaikeaksi tämä kausi on Suven Sametin osalta mennyt”, Perttunen sanoo..Suven Sametti palaa radoille ensi keskiviikkona Vermossa – "Vielä monta vuotta aikaa kilpailla"