Suven Sametti on kilpaillut edellisen kerran toukokuun alkupuolella.
Suven Sametti on kilpaillut edellisen kerran toukokuun alkupuolella.Kuva: Anu Leppänen
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Suven Sametti jäi pois Vermosta – "Hiukan jopa jo naurattaa"

Kolminkertaisen ravikuningattaren tauoltapaluu siirtyy.
Julkaistu
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Tapio Perttunen
Suven Sametti
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