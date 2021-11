Suven Sametti kruunasi kautensa

Kesällä kuningatarkilvan kaikkien aikojen nuorimpana hevosena voittanut Suven Sametti oli Tammaderbyssä jättisuosikki, eikä se pettänyt odotuksia.

Tapio Perttunen otti alun maltilla, mutta ajoi takasuoralla kohti kärkeä. Johtopaikka oli sille suosiolla tarjolla. Prässiäkään ei tullut, joten keulahevonen sai vetää haluamaansa tempoa.

Päätöspuolikkaan alussa Perttunen lisäsi kaasua, eivätkä muut pysyneet kyydissä mukana. Suven Sametti otti todella helpon voiton, josta se palkittiin 15 000 eurolla. Tamman kausiansiot nousivat lauantaina päättyneellä kuusivuotiskaudella yli 105 000 euroon.

”Meillä oli Amanda Hem samassa lähdössä, ne ovat hyviä ystäviä. Lämmityksessäkin tuntui, ettei Suven Sametti oikein halua mennä, kun näki tallikaverinsa. Se teki tänään tilanteen vähän hankalaksi”, Perttunen hymähti voittajahaastattelussa. ”Takasuoralla piti jo korvat aukaista. Tuntui, ettei vetoa ollut normaalisti, mikä varmaan johtui tallikaverista. Sen jälkeen kaikki oli loppuen lopuksi helppoa.”

Mahtavan kuusivuotiskauden ansiosta Suven Sametti on koko urallaan tienannut jo yli 213 000 euroa. Se aloitti kilpailemisen jo kolmivuotiaana. Nyt startteja on takana 44, joista se on voittanut 12.

”Aivan mahtavaa suorastaan tällainen kausi. Hienoa oli voittaa kuningattaren titteli.”

Tammaderbyn voitto oli sille jo toinen peräkkäinen. Viime vuonna voitto irtosi ajalla 29,2ake, tänä vuonna siihen riitti 29,8ake.

”Se on kevytrunkoinen, malliltaan se on tosi urheilutyyppinen. Ja sehän on tosi hieno hevonen, kun se juoksee tuolla. Vielä tämä suku, niin ne tekevät yhteensä sen, että tämä on niin hyvä.”