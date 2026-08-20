Suven Sametti on kolminkertainen ravikuningatar.
Suven Sametti on kolminkertainen ravikuningatar.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Suven Sametti palaa radoille ensi keskiviikkona Vermossa – "Vielä monta vuotta aikaa kilpailla"

Startti on Suven Sametille vasta tämän vuoden neljäs.
Julkaistu
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Tapio Perttunen
Suven Sametti
Vermon ravit
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