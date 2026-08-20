Suven Sametti palaa radoille ensi keskiviikkona Vermossa – "Vielä monta vuotta aikaa kilpailla"

Viimeksi toukokuun alussa kilpaillut Suven Sametti päättää ensi keskiviikkona 26. elokuuta 3,5 kuukautta kestäneen taukonsa, kun kolminkertainen ravikuningatar starttaa Vermossa ajettavassa tammalähdössä. 2120 metrin ryhmäajoon Tapio Perttusen valmennettava arvottiin radalle kolme.”Tauon piti päättyä jo viime keskiviikkona Porissa, mutta pientä takapakkia tuli. Hevoselle ilmestyi etuvuohisiin hiukan rupea. Ehkä vähän kevyemmällä on pidetty hevosta treenissä, vaikka liikettä se on toki saanut”, Perttunen sanoo.Suven Sametilla haviteltiin villi kortti -paikkaa Teivon kuningatarkilpailusta, mutta sieltä tamma tuli karsituksi. Tällä kaudella vain kolmesti kilpailleen Suven Sametin kauden seuraavia startteja harkitaan tilanteen mukaan.”Katsotaan miten lähdöt nyt tauolta menevät. Ei kautta ole tarkoitus kuitenkaan mahdottomasti venyttää, vaikka kesällä startteja ei tullutkaan. Suven Sametilla on vielä monta vuotta aikaa kilpailla”, Perttunen kokee..Suven Sametin rannalle jääminen puhuttaa – näin Arto Hytönen kommentoi.Suven Sametilla jätettiin Nordic Queen välistä – "Hetken aikaa täytyy mennä varovasti"