Suvi Vaittinen edustaa Suomea viikonloppuna Unkarissa.
Suvi Vaittinen edustaa Suomea viikonloppuna Unkarissa.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Suvi Vaittinen aloitti EM-kisat ylivoimavoitolla – katso video

First Home lennätti Suvi Vaittisen avausosakilpailussa ylivoimaiseen voittoon. Samalla orimattilalainen otti piikkipaikan naisamatööriohjastajien EM-kisojen kokonaiskilpailussa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Suvi Vaittinen
Naisamatööriohjastajien EM
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi