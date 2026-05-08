Suvi Vaittinen aloitti EM-kisat ylivoimavoitolla – katso video

Naisamatööriohjastajien EM-kisat ovat parhaillaan käynnissä Unkarissa. Kisat käydään perjantaina ja lauantaina Budapestissa Kincsem Parkin radalla. Suomea kisoissa edustaa amatööriohjastajien SM-kakkoseksi viime syksynä ohjastanut Suvi Vaittinen.27-vuotias orimattilalainen aloitti EM-urakkansa parhaalla mahdollisella tavalla. Hänen ohjastama First Home karkasi avausosakilpailussa vastustajiltaan ylivoimaiseen tyyliin ja voittomarginaali kasvoi kymmeniin metreihin.Jo ennestään Vaittisella oli kovat odotukset First Homesta. Hän kertoi torstai-iltana Hevosurheilulle keskustelleensa aiemmin päivällä hevosta valmentavan Goran Zolnajin kanssa. Treenari oli kehunut Vaittisen ajokkia erityisen hyväksi."Pitää onnistua, jos meinaa voittoon yltää, mutta First Homella on rahkeet siihen. Viime startissaan se laukkasi, mutta sitä ennen voitti kaksi kertaa", Vaittinen osasi kertoa.Alta näet Vaittisen tyylinäyteen Kincsem Parkin maalisuoralla.Juttu jatkuu videon jälkeen..Viikonlopun EM-kisoissa osakilpailuja on kaikkiaan kuusi. Jokainen ohjastaja ajaa neljässä lähdössä. Vaittinen ohjastaa perjantaina vielä ravien viidennessä lähdössä. Siinä hänen ajokkinsa on kakkosradalta starttaava Elegáns Hölgy."Se tulee hyvin maaliin asti, mutta on aika hidas lähtijä. Valmentaja sanoi, että se voi pärjätä. Sillä on vähän vaihteleva taulu, mikä johtuu varmaan juuri lähtönopeuden puutteesta. Täytyy toivoa, että matkalla mennään kovaa", Vaittinen ennakoi.Perjantaina viides lähtö starttaa Kincsem Parkissa Suomen aikaa noin kello 21.35. Raveja voi seurata radan verkkosivuilta. Löydät sinne klikkaamalla tätä linkkiä.Seuraavat osakilpailut ajetaan huomenna lauantaina.Kokonaiskilpailun pistetilannetta voit seurata järjestäjätaho F.E.G.A.T.:n eli Euroopan amatööraviliiton verkkosivuilta. Pääset sinne tästä linkistä.