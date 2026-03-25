Suvi Vaittinen edustaa Suomea EM-kisoissa Unkarissa

Kincsem Parkin rata Budapestissä toimii EM-kisojen järjestäjänä. EM-turnauksen ensimmäiset lähdöt ajetaan perjantaina 8. toukokuuta ja toiset lauantaina 9. toukokuuta..”Paikka tähän EM-kisaan irtosi, kun olin Amatööriliigan SM-kakkonen. Unkari ravimaana on kyllä ihan uusi kokemus minulle. Ja juuri kokemuksena tämä reissu kannattaa ottaa. Yhtään en tiedä esimerkiksi ravisäännöistä, poikkeavatko ne jotenkin pohjoismaiden vastaavista. Onneksi Nummenmaan Mitja lähtee reissuun mukaan, hänellä on kokemusta EM-kisoista”, Suvi Vaittinen toteaa..Vaittinen sanoo Suomen lisäksi ajaneensa PM-kisassa Norjassa, kerran Solvallassa Ruotsissa ja kerran Tallinnassa Virossa..”Nyt tulee uusi maa. Yhtään tuttua ohjastajaa ei kilpakumppaneista löydy, mutta mukava on tutustua uusiin ihmisiin. Minimivaatimus oli, että kuskeilla pitää olla vähintään 10 voittoa, joten kuskit ovat ajaneet ihan reilusti kilpaa.”.EM-mitaleita tavoittelevat Suvi Vaittisen lisäksi seuraavat ohjastajat: Stefanie Mayr/Itävalta, Beatrice Demoulin/Belgia, Michala Haagensen/Tanska, Nicole Holzschuh/Saksa, Eszter Cseperke Takaes/Unkari, Elena Villani Orlando/Italia, Laura Frendo/Malta, Samantha Stolker/Hollanti, Anette Frönes/Norja, Antonia Vaquer Staschel/Espanja, Barbro Maria Elfstrand/Ruotsi ja Angelique Scotti/Sveitsi.