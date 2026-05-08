Suvi Vaittinen edustaa Suomea viikonlopun EM-kisoissa – ”En olisi silloin ihan heti ajatellut, että päädyn vielä tähän pisteeseen”

Ravi-ihmisten huomio keskittyy tulevana viikonloppuna Vermoon, jossa kotimaan huiput kohtaavat kansainväliset vieraat. Kaksipäiväinen ravijuhla huipentuu sunnuntaina ravattavaan Finlandia-Ajoon.Kansainväliseen raviviikonloppuun sopii, että Suomi on edustettuna myös maailmalla. Tänään perjantaina Unkarissa alkaa naisamatööriohjastajien EM-kisat, joissa Suomea edustaa Suvi Vaittinen. Hän matkusti sattumalta paikan päälle jo keskiviikkona.”Olemme tutustuneet Budapestin kaupunkiin, kun lentomme siirrettiin torstailta keskiviikolle. Saimme vähän ylimääräistä aikaa täällä”, Vaittinen kertoo.Hän kehuu Unkarin pääkaupunkia ja varsinkin sen ihmisiä, jotka ovat selvästi tehneet vaikutuksen suomalaiseen.”Ihmiset ovat tosi ystävällisiä, kohteliaita ja ulospäin suuntautuneita.”Kisat käydään perjantaina ja lauantaina Kincsem Parkin radalla. Vaittinen on ehtinyt jo käydä katsastamassa paikallisen ravipyhätön.”Siellä on paljon talleja, ja kolme neljästä ajokistani asuu siellä. Kincsem Park on uskomattoman hieno paikka. Siellä on nurmirataa, koska radalla on myös laukkahevosille paikat, ja lisäksi niille on sellainen oikein pehmeä ja hyvin kasteltu rata, jossa on kuitua mukana. Puitteet ovat todella hienot ja hevoset hyvin hoidettuja”, Vaittinen ihastelee.Fiilis nousi entisestään, kun hän pääsi tutustumaan tuleviin ajokkeihin ja niiden valmentajiin. Treenareilta kuullun perusteella Vaittinen odottaa hevosilta hyviä suorituksia.”Ainakin yksi hevosistani, First Home, on tosi hyvä. Pitää onnistua, jos meinaa voittoon yltää, mutta First Homella on rahkeet siihen. Viime startissaan se laukkasi, mutta sitä ennen voitti kaksi kertaa." Myös Vaittisen toinen perjantain ajokeista tulee starttiin voitto alla. Elegáns Hölgy starttaa perjantain viidenteen lähtöön kakkosradalta."Se tulee hyvin maaliin asti, mutta on aika hidas lähtijä. Valmentaja sanoi, että se voi pärjätä. Sillä on vähän vaihteleva taulu, mikä johtuu varmaan juuri lähtönopeuden puutteesta. Täytyy toivoa, että matkalla mennään kovaa", Vaittinen ennakoi."Katsoin, että pari muutakin hyvää hevosta osui minulle. Lauantain hevosia en ole vielä niin tarkkaan katsonut, kun pitää keskittyä yhteen päivään kerrallaan, koska niin paljon uutta tulee lyhyessä ajassa.”Vinkkiä kilpailuun on tullut myös järjestäjätaho F.E.G.A.T.:n eli Euroopan amatööraviliiton pääsihteerinä toimivalta Mitja Nummenmaalta, joka on ohjastajan mukana reissussa. Hän kehotti Vaittista välttämään hylkäyksiä ja rangaistuksia. Jälkimmäisestä seuraa pistemenetyksiä, jotka voivat olla lopputuloksen kannalta merkittäviä.”Voi päästä yllättävän korkealle, vaikkei voittoa tulisikaan”, Vaittinen sanoo.Tosin Vaittisella on vastaavanlaisista kisoista kokemusta jo ennestään. Viime lokakuussa hän ohjasti Norjassa käydyissä amatööriohjastajien PM-kisoissa viidenneksi.Viikonlopun EM-kisoissa osakilpailuja on kaikkiaan kuusi. Jokainen ohjastaja ajaa neljässä lähdössä.Ainakin toistaiseksi Vaittinen on välttynyt jännitykseltä, kun reissaaminen ja kaupungilla kiertely on vienyt huomion toisaalle.”Mutta luulen, että ennen lähtöä voi puntti vähän tutista”, Vaittinen nauraa.Fysioterapeuttina työskentelevä orimattilalainen pitää kunnia-asiana, että pääsee edustamaan Suomea.”Tosi hieno fiilis. Toivon, että täytän saappaat mahdollisimman hyvin. Olen vasta kuusi vuotta sitten aloittanut kilvanajon, ja ennen sitä olin ajanut varmaan kymmenen kertaa hevosella, kun laskee korttikurssin mukaan. En olisi silloin ihan heti ajatellut, että päädyn vielä tähän pisteeseen.”Lähtöjä voi seurata Kincsem Parkin sivuilta, jonne löydät tästä linkistä.Myös lähtölistat löydät Kincsem Parkin sivuilta. Pääset tarkastelemaan viikonlopun lähtölistoja tästä linkistä.