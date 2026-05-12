Suvi Vaittinen palasi EM-kisoista kokemusta rikkaampana – ”Tunnelma oli katossa”

Vaittinen aloitti kisat Kincsem Parkin radalla Budapestissä perjantaina lupaavasti. Hän voitti ensimmäisen osalähdön ylivoimaisesti. Toisessa osalähdössä Vaittinen oli viides ja johti avauspäivän jälkeen kokonaiskisaa tasapistein Italian Elena Villani Orlandon kanssa."Ensimmäisessä lähdössä hevonen teki älyttömän suorituksen ja paransi ennätystään. Kincsem Parkissa oli mielettömät puitteet. Perjantaina oli vähemmän yleisöä, mutta lauantaina oli katsomo täynnä. Musiikki soi kovalla yleisöalueella ja samaan aikaan siellä oli katuruokatapahtuma. Tunnelma oli katossa", reissusta nauttinut Vaittinen kertoo.Lauantain kaksi lähtöä eivät menneet yhtä hyvin. Ensimmäisellä ajokilla tuli hylkäys ja toisella kahdeksas sija. Kokonaiskisassa Vaittinen sijoittui lopulta yhdeksänneksi."Lauantain ensimmäisellä hevosella tuli hylky, mitä ei näissä saisi tulla. Se harmittaa, mutta ei sille voi mitään. Toisesta hevosesta oli tosi vaikea saada irti, kun se oli niin laiska."Itävallan Stefanie Mayr ohjasti päätöspäivänä voiton ja kakkossijan ja nousi kuudennelta sijalta voittoon. Hopeaa otti tasapistein Mayrin kanssa Ruotsin Barbro Maria Elfstrand ja pronssia Sveitsin Angelique Scotti.Alta voit katsoa Vaittisen tyylinäytteen EM-kisojen avausosakilpailussa..