Suvipotti, Tapio Perttunen
Suvipotti on kyvykäs 5-vuotias.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Suvipotti paalulta pitelemätön Vermossa? – "Intoa voi totisesti olla liikaa"

Tapio Perttusen tallista Vermon XL Toto65-kohteissa nähdään vain yksi hevonen, mutta se on lähtönsä suosikki.
Julkaistu
Loading content, please wait...
XL Toto65
Suvipotti
Vermon ravit
Tapio Perttunen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi