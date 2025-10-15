Suvipotti paalulta pitelemätön Vermossa? – "Intoa voi totisesti olla liikaa"

Vermon XL Toto65-kierroksen toisena kohteena ajetaan kylmäveristen 2120 metrin tasoitusajo, missä enintään 8500 euroa ansainneiden paalulta voittoa hakee Tapio Perttusen Suvipotti. 5-vuotias ori on juossut uransa yhdeksästä kilpailusta viisi voittoa.”Pidän tätä hyvänä aloittelijana, mutta se tahtoo vielä tässä kohtaa uraa olla turhan innokas. Nyt on vielä vähän pidempi starttiväli, niin intoa voi totisesti olla liikaa”, Perttunen sanoo.Suvipotti pääsee voltista matkaan ykkösradalta. Lähtöpaikkaa Perttunen pitää erinomaisena.”Tämä on oikeasti vähän erikoinen hevonen. Vaikka ikää on jo 5 vuotta, varmuutta ei vielä ole liiaksi. Ei tehdä mitään varustemuutoksia aiemmasta. Totosijaan olisin ehjällä juoksulla tyytyväinen”, Perttunen toteaa.Kovimman haasteen voitosta Suvipotille lähdössä tarjoaa Ville Korjuksen Poikkeus, joka starttaa matkaan 20 metrin takamatkalta.Perttunen ohjastaa illan XL Toto65-kierroksella myös Risto Salmelan valmentamaa New Life Wheelsiä, mutta sen voitto pääpelin neljännessä kohteessa olisi pelaajille valtava yllätys.