Vakiovihje oli myynnissä huutokaupassa Lahdessa, mutta huudettiin sisään. Tammavarsaa esitteli Kaisa Tupamäki-Kukkamo.
Vakiovihje oli myynnissä huutokaupassa Lahdessa, mutta huudettiin sisään. Tammavarsaa esitteli Kaisa Tupamäki-Kukkamo.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Suvukas suomenhevosvarsa Teemu Okkolinille – "Tuttua sukua ja mielenkiintoinen isäori"

Suomenhevosten kanssa mainiosti menestyneen Teemu Okkolinin talli sai mielenkiintoisen vahvistuksen.
Julkaistu
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Teemu Okkolin
Petri Lahti-Luopa
Vakiovihje
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