Suvukas suomenhevosvarsa Teemu Okkolinille – "Tuttua sukua ja mielenkiintoinen isäori"

Uusin tulokas Teemu Okkolinin talliin on Lahdessa 4.9. järjestetyssä varsahuutokaupassa 10 500 euron hintaan sisäänhuudettu Vakiovihje. 1-vuotiaan tammavarsan isä on kaksinkertainen ravikuningas V.G. Voitto ja emä starttaamaton Vihjeen Vilke.Vakioivihjeen suku on Okkolinille tuttua, sillä emän esikoinen Vilkkeen Velmu juoksi hänen treenistään yli 100 000 euroa. Lisäksi Vihjeen Vilkkeen jälkeläisiin lukeutuu Okkolinin valmentama Vilkkeen Villi, joka on tänä vuonna 11 voitollaan vuoden voitokkain hevonen.”Vakiovihje tuli maanantaina pihaan. Se on toistaiseksi Petri Lahti-Luopan hevonen. Mielenkiintoinen varsa. Tuttua sukua ja mielenkiintoinen isäori”, Okkolin sanoo.Vakiovihjeen velipoika Vilkkeen Villi starttasi viimeksi lauantaina Forssassa. Se taipui suursuosikkina keulasta, mikä kieli siitä, että jotain oli pielessä.”Sillä on ikävä kyllä sellainen vika, että se syö hiekkaa aika laillakin. Siitä oli kyse tällä kertaa. Hevonen menee vielä jatkotutkimuksiin”, Okkolin kertoo.