Sweden Cup -kakkonen Kouvolaan

Kouvolan ravirata tiedottaa, että ensimmäinen ulkomaalainen Kymi GP -kutsun saaja on Callmethebreeze.

Ranskalaisen Philippe Allairen omistama ja valmentama ori sijoittui viime lauantaina Solvallan Sweden Cupissa sekä karsinnassa että finaalissa kakkoseksi. Finaalin kakkosrahat se nappasi Bengurion Jetin takana huipputuloksella 09,3.

Italiassa syntynyt Callmethebreeze on tienannut urallaan yli 840 000 euroa. Orin suurin voitto on Italian suuresta 3-vuotiskilpailusta Orsi Magnellista marraskuulta 2021. Callmethebreeze on erittäin menestynyt ikäluokkahevonen, joka on koko uransa ajan kohdannut kivikovia vastustajia ympäri Eurooppaa. Viime keväänä se valloitti myös Solvallan voittaessaan Elitloppet-viikonloppuna ajetun 4-vuotiseliitin, tiedotteessa mainitaan.

Allairen valmennettavat ovat kovassa iskussa. Esimerkiksi Elitloppetin voitti Callmethebreezen tallikaveri Hohneck. Tuon voiton ohjastanut italialaislähtöinen, mutta Ranskassa jo pidempään vaikuttanut Gabriele Gelormini saapuu hänkin Kouvolaan ja ohjastaa Callmethebreezeä. Vuonna 2017 Gelormini ajoi Dreamokon Kymi Grand Prix’ssä kolmanneksi, joten Kouvolan ravirata on hänelle tuttu paikka.

Kymi Grand Prix ajetaan lauantaina 17. kesäkuuta. Kilpailun ykköspalkinto on tänäkin vuonna 100 000 euroa. Callmethebreezen lisäksi kisaan on tällä hetkellä kutsuttu Matias Salon valmentama Global Withdrawl.