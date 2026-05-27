Sweden Cupin suomalaiset valmiina, Elitkampen Ojanperän tallin varassa

Sweden Cup kiinnostaa normivuoteen nähden erityisen paljon suomalaiskatsojia, sillä mukana on peräti kolme suomalaishevosta. Yksi näistä on Miika Tenhusen valmentama Need’em. Se on ennenkin menestynyt Solvallassa, sillä toissa vuonna Need’em paineli Klass 1 -finaalissa SE-tuloksen 10,6ake ja otti yllätysvoiton..Huhtikuussa ravatun Seinäjoki Racen kolmossija osoitti, että Need’em on valmis koviin koitoksiin. Finlandia-Ajossa hevonen jäi pussiin ja tuli täysissä voimissaan maaliin kymmenentenä..”Need’em otti nuo kovat startit oikein. Se meni Seinäjoelta napsun eteenpäin Helsinkiin. Vermossa se olisikin ollut jättihyvä, jos vain olisi päässyt näyttämään, paljonko siellä olisi ollut varoja”, Miika Tenhunen kertaa..Need’em suuntaa valmentajan puolison Anna-Kaisa Tenhusen kanssa Ruotsiin jo torstaina. Miika Tenhunen käy perjantaina Ylivieskan raveissa parin hevosen kanssa ja lentää lauantaiaamuna Kuopiosta Tukholmaan..”Need’em on tosi rento matkamies. Se juo ja syö vieraassakin paikassa, niin helppo on suunnitella reissuja.”.Oriin lähtönopeus on huippuluokkaa, mikä on iso apu mailin matkalla, varsinkin kun starttiraketti arvottiin ykkösradalle..”Se on myös vahva hevonen. Nytkin Iikka sanoi Vermon startin jälkeen, että se olisi periaatteessa ollut heti valmis uuteen starttiin, vaikka meni mailin kymppiä. Vaikka Need’em on lähtönopea, se tykkää mennä tasaisen kovaa. Luulen, että se voi olla toiseen starttiin jopa parempi.”.Iikka Nurmonen jatkaa rattailla, ja hevonen kilpailee ilman kaikkia kenkiä..Jokaisessa karsinnassa kilpailee seitsemän hevosta. Kunkin erän kolme parasta etenee samana päivänä ajettavaan finaaliin..Need’emin kanssa samaan karsintaan arvottiin Antti Ojanperän valmentama Combat Fighter. Se joutuu kiihdyttämään uloimmalta kaistalta..”Kyllä hevonen on muuten mallillaan, mutta onhan tuollainen lähtöpaikka ihan perseestä”, Ojanperä noituu..Sweden Cupin suomalaiskolmikon täydentää Matias Salon valmentama Star Photo S. Se starttaa toiseen karsintaan viitosradalta..”Hevonen on tuntunut ihan hyvältä kaikissa viime aikojen treeneissä. Maanantaina viimeksi ajoin reippaan treenin”, Salo kertoo ja jatkaa tarkkailleensa sääennustuksia..”Tällä hetkellä on luvattu poutaa. Se on iso asia tälle hevoselle. Esimerkiksi Seinäjoki Race -päivänä märät ja vähän extreme-olosuhteet eivät sopineet Star Photolle.”.Elitkampenissa suomalaismenestys lepää Ojanperän valmennettavien varassa. Arpaonnikin oli parempi kuin Combat Fighterin kanssa: Stallone starttaa ykkösradalta, Pro kuutoselta..”Ei se hassumpi arpaonni ollut, ihan ok. Kumpikin tuntuu olevan vireessä. Stallone sai hyvän hiitin lauantaina”, Ojanperä sanoo viitaten viime lauantain Savo-Ajoon, jossa Stallone sijoittui kolmanneksi..Viime vuonna vuonna Stallone sijoittui Elitkampenissa toiseksi, mutta Pron kisa pilaantui laukkaan. Tänä vuonna Prolla on kuitenkin jo enemmän kokemusta autolähdöistä, joten laukkaa ei tarvinne pelätä..Kahden ja puolen viikon takaisessa Erkon Pokaalissa ruotsalainen Björn Goop ohjasti Stallonen voittajaksi. Silloin Santtu Raitala ohjasti Prota, mutta nyt osat vaihtuvat. Raitala ajaa Stallonea, Goop Prota..”Olen yrittänyt aina katsoa Santulle sen hevosen, jolla on paremmat mahdollisuudet pärjätä. Björn onnistui viime vuonna hyvin Prolla (ajoi voiton Kouvolassa)”, Ojanperä perustelee.