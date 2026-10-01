Syksylle uusi kilpailusarja 3-vuotiaille lämminverisille

Kyseessä on ennakkomaksuton kilpailusarja, joka huipentuu Teivossa 5.12. vähintään 10 000 euron ykköspalkinnolla kilpailtavaan finaaliin. Kilpailu on tarkoitettu enintään 16 000 euroa tienanneille kolmivuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille tai ulkomailla syntyneille kolmivuotiaille lämminveritammoille, jotka ovat viimeistään kaksivuotiaana siirtyneet Suomen rekisteriin.

Teivon 24.11. lisäksi karsintalähdöt ajetaan Vermossa 28.10. ja Mikkelissä 23.11.

”Kasvattamisen ja omistamisen työryhmän yksi monista esityksistä oli kilpailusarja Nuorten sarjoista, ja tätä ideaa Teivo lähti Hippoksen ja muiden raviratojen kanssa toteuttamaan”, Teivon kilpailupäällikkö Iivari Ingves taustoittaa radan tiedotteessa.

”Karsinnat on sijoitettu niin, että yksi karsinta on ennen Kasvattajakruunun huipennuksia ja kaksi niiden jälkeen.”

Lisätietoja ja kilpailun säännöt löytyvät Teivon verkkosivuilta.