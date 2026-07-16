9-vuotias Syttyvä on ansainnut urallaan reilut 46 000 euroa.
9-vuotias Syttyvä on ansainnut urallaan reilut 46 000 euroa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Syttyvä palasi kotiin – "Ei me enää tänä vuonna tähdätä kuningatarkilpaan"

Tulevaisuudessa tamma palaa vielä mahdollisesti Riku Salmisen talliin.
Julkaistu
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Syttyvä
Tatjana Karppinen
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