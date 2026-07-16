Syttyvä palasi kotiin – "Ei me enää tänä vuonna tähdätä kuningatarkilpaan"

Riku Salmisen treenistä tämän kauden kisannut Syttyvä onnistui keväällä hankkimaan yhden kakkossijan KK26-lähdöstä, joka nosti tamman spekulaatioihin mahdollisena kuningatarkisaosallistujana. Nyt sijoitus KK26-rankingissa on tipahtanut sijalle 17.Viimeisissä starteissaan laukat ovat vesittäneet suorituksia ja nyt tamma jo palasikin Poriin takaisin Sebastian Långströmin ja omistaja Tatjana Karppisen hoiviin.”Hyvällä mallilla hevonen on, mutta ei me enää tänä vuonna tähdätä kuningatarkilpaan. Todennäköisesti sitä ei edes tarjota mukaan pääkisaan”, Karppinen kertoo.Ensi talvena Syttyvä mahdollisesti palaa Salmisen treeniin.”Katsotaan miten hevonen menee treenissä ja pohditaan sitten kauden jatkoa”, Karppinen sanoo.