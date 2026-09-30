Coriolanus Frido ja Markku Nieminen
Coriolanus Frido oli yksi Kriterium-finaalin kolmesta suuresta suosikista.Kuva: Maisa Hyttinen
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Syy Coriolanus Fridon vaisuuteen Kriterium-finaalissa selvisi

Keulasta pahoin taipunut 3-vuotislupaus kävi tutkimuksissa tiistaina.
Julkaistu
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Markku Nieminen
Coriolanus Frido
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