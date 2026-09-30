Syy Coriolanus Fridon vaisuuteen Kriterium-finaalissa selvisi

Coriolanus Frido oli yksi Kriterium-finaalin kolmesta suuresta suosikista, mutta taipui keulasta varhain ja pahoin. Pinebog’s Bank teki rinnalla väkivahvan juoksun, mutta pelkästään sen hyvyyden piikkiin Coriolanuksen taipuminen ei mennyt.”Se oli kylmä jo kierros jäljellä ja kompuroi ihan väsymystään. Hannu (Torvinen) huomasi sen ja alkoi sitten painaa (Pinebog’s Bankilla) päälle”, Markku Nieminen kertaa juoksua.Vielä lämmityksessä hevonen oli hänen mukaansa hyvä, mutta startin lähestyessä alkoi ilmetä epänormaalia käytöstä.”Sellaisia pieniä juttuja, jotka vasta jälkikäteen ymmärsi merkeiksi, ettei kaikki ollutkaan kunnossa. Normaalisti Coriolanus on tosi lunki hevonen eikä jännitä mitään”, Nieminen kuittaa.Asia varmistui tiistaina eläinlääkärin tutkimuksissa.”Verikokeissa oli sanomista ihan jonkin verran, ja kurkku oli niin tulehtunut, ettei edes lääkitsemistä voitu aloittaa. Lisää verikokeiden tuloksia saadaan torstaina. Ensi viikolla hevonen tähystetään uudestaan ja otetaan uudet verikokeet, ennen kuin aloitetaan lääkekuuri. Siihen asti hevonen saa levätä”, Markku Nieminen kaavailee.Täytenä yllätyksenä sairastuminen pahaan saumaan ei tullut.”Pari viikkoa ennen Derbyä meidän hevoset alkoi sairastelemaan, ja Derby-viikolla kahdeksan tallin 24 hevosesta oli kipeinä. Siinä oli jännät paikat. Ancio sairastaa edelleen”, Nieminen mainitsee.”Nyt ei ole onneksi mitään kiirettä, sillä Kasvattajakruunuihin on hyvin aikaa. Meillä on hyvät hevoset kaikkiin lähtöihin.”.Better Leader oli paljon muita parempi – "Vielä kun isä olisi nähnyt tämän"