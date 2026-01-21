Tänään karsitaan 20 000 euron finaaliin – BWT Iceman kunnossa kisaan

Yksi Winter Bonus -karsintojen suosikeista on BWT Iceman. Ori palaa pieneltä paussilta, sillä sen itsenäisyyspäivänä voittaman Teivo Grand Prix’n jälkeen hevonen jäi kertaalleen pois.”Siinä ei ollut onneksi mitään vakavaa. Jaloissa oli aavistuksen pöhötystä muutama päivä ennen starttia. Emme halunneet ottaa mitään riskejä”, BWT Icemanin hoitaja ja yhdessä valmentaja Jari Keväänrannan kanssa hevosen kilpailuoikeuden vuokrannut Janni Matsi kertoo.”Hyvin olemme päässeet treenaamaan. Talvi ei ole ollut helppo, mutta se on sama kaikille. Treenien perusteella hevosesta on vaikea sanoa, koska sen oikeasti näkee ja tuntee vasta, kun mennään kovaa. Samalta se on kuitenkin tuntunut kuin aiemmin. Luotan siihen, että se ryhdistäytyy kun pitää.”BWT Icemanin arpaonni oli jälleen heikko. Se kiihdyttää seiskaradalta. Ori starttaa 12:tta kertaa autolähdössä, ja ainoastaan kahdesti se on saanut pienemmän numeron kuin seitsemän.”Finaalipaikka on tavoite. Jätämme kuitenkin taktiikan täysin Santun (Raitala) vastuulle. Uskon hevosen nousevan kärkitaistoon. Varusteiden osalta jatketaan samoilla, hokitkaan ei tuota ongelmia.”Jokaisen karsinnan kolme parasta etenee lauantaina 7.2. Vermossa 20 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan finaaliin..Winter BonusEnnakkomaksullinen kisa on rajattu enintään 20 000 euroa tienanneille lämminverisille.3000 euron ensipalkinnolla ajettavia karsintoja järjestetään keskiviikkona neljä kappaletta.